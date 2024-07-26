'Türkiye Türk'tür, Türk Kalacak' yazılmıştı: Kürtçe yazılar yeniden yazıldı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yerine 'Türkiye Türk'tür, Türk Kalacak' yazılan Kürtçe trafik uyarı yazılarını yeniden yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 21:09
'Türkiye Türk'tür, Türk Kalacak' yazılmıştı: Kürtçe yazılar yeniden yazıldı
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İki Nisan Caddesi üzerinde Kürtçe yazılan "Önce yaya" şeklindeki trafik uyarı yazıları, "Türkiye Türktür, Türk Kalacak" ifadeleri yazılarak üstü kapanmıştı.

Bunun ardından Van Büyükşehir Belediyesi, karşı harekete geçerek zarar gören Kürtçe trafik uyarı yazılarını yeniden yazdı.

BELEDİYE'NİN PAYLAŞIMI

Konuya ilişkin Van Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından açıklama yapıldı:

Van’da, "çok dilli belediyecilik" faaliyetleri kapsamında bir süre önce yenilenen trafik uyarı yazılarına Kürtçe de eklenmişti.


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