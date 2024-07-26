'Türkiye Türk'tür, Türk Kalacak' yazılmıştı: Kürtçe yazılar yeniden yazıldı
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yerine 'Türkiye Türk'tür, Türk Kalacak' yazılan Kürtçe trafik uyarı yazılarını yeniden yazdı.
İki Nisan Caddesi üzerinde Kürtçe yazılan "Önce yaya" şeklindeki trafik uyarı yazıları, "Türkiye Türktür, Türk Kalacak" ifadeleri yazılarak üstü kapanmıştı.
Bunun ardından Van Büyükşehir Belediyesi, karşı harekete geçerek zarar gören Kürtçe trafik uyarı yazılarını yeniden yazdı.
BELEDİYE'NİN PAYLAŞIMI
Konuya ilişkin Van Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından açıklama yapıldı:
??Irkçı saldırıya uğrayan Kürtçe trafik uyarıları yeniden yazıldı— T.C. Van Büyükşehir Belediyesi (@vanbuyuksehirbb) July 26, 2024
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ırkçı saldırıyla tahrip edilen Kürtçe trafik uyarı yazılarını "pêşî peya/önce yaya" yazısı ile yeniden yazdı. Stratejik Plan Çalıştayı sırasında konu ile ilgili konuşan Eşbaşkan… pic.twitter.com/EqbQvd0jSZ
Van’da, "çok dilli belediyecilik" faaliyetleri kapsamında bir süre önce yenilenen trafik uyarı yazılarına Kürtçe de eklenmişti.
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