Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım: Uzaydan gelen güç 7-8 büyüklüğünde deprem oluşturuyor

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 13:20

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 13:27

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük tahribata yol açtı. Depremin ilk gününden itibaren başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesinde çok sayıda insan enkazdan çıkarıldı. 38 binden fzla ölünün olduğu afet bölgesinde, depremzedeler için yurdun dört bir yanında gelen yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam ediliyor.

'SAVAŞÇI UYDULAR VAR'

Meydana gelen 2 büyük depremin ardından, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım'ın daha önce katıldığı konferansta yaptığı deprem açıklamaları gündem oldu. Sosyal medyada gündem olan konuşmasında böyle bir silah projesinin çalışmalarını gördüğünü söyleyen Yıldırım, "Titantum alaşımlı 10 metre çubukları uzaydan dünyaya istediği hedefe gönderebilen Savaşçı uydular var! Yerin 5 kilometre derinliğine nüfus ederek 7-8 şiddetinde deprem yaratıyor. Bunları tespit etmek mümkün değil" diyor.

Sokaklardaki elektrik direkleri boyutlarında titanyum alaşımlı çubukların, uyduya yerleştirildiğini ve dünyayı hedef alarak fırlatılan çubuğun yere çarptığı anda yerin 5 km derinine kadar nüfuz ettiğini söyleyen Yıldırım, " O çarpmanın etkisiyle orada ne varsa yerle bir oluyor. Bakın burada hiç silah yok patlayıcı yok bomba yok hiçbir şey yok. Basit bir çubuk ama uzaydan gelen öyle bir güç var işte ve bunu ne görme şansın, ne savunma şansın var, ne durdurma şansın var. Böyle bir sistem var mı bilmiyorum ama böyle bir çalışmayı, mühendislik çalışmasını ben gördüm" ifadelerini kullanıyor.

'GÖKTAŞI ÇARPMASINA KIYAS EDİLEBİLİR'

Konuşmalarının gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, "Birkaç gündür sosyal medyada dolaşan video hakkında çok soru geliyor. Bu kısa video benim çok önce bir strateji enstitüsünde verdiğim konferanstan alıntı. Dünya yörüngesinde konuşlanıp kullanıldığında küçük bir şehri haritadan silebilecek silah sistemini anlatmıştım. Bu silah sisteminin fay hatlarını tetiklemek veya tektonik deprem oluşturmak gibi fonksiyonu yok. Dolayısıyla bilinen bir fay hattında oluşan tektonik bir deprem olan Maraş afetiyle ilgisi yok. Yanlış anlaşılmasını istemem. Bu silahın etkisi göktaşı çarpmasına kıyas edilebilir" ifadelerini kullandı.