Türkiye uzun çalışma saatlerinde Avrupa’da ilk sırada!

Siyasi iktisatçı İnan Mutlu, sosyal medya hesabından Avrupa ülkelerindeki çalışma saatlerini gösteren bir tablo paylaştı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Türkiye yüzde 25,9'luk oranla listedeki tüm Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada.
"ÇOK ÇALIŞIYORUZ, AZ KAZANIYORUZ"
İnan Mutlu tabloyu şu ifadelerle yorumladı:
"Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz.
Türkiye, aşırı uzun saat çalışma oranında Avrupa lideri.
Çalışanların yüzde 26'sı haftada 49 saatten uzun süre çalışıyor.
AB ülkelerinde oran yüzde 6,5.
Düşük ücret ve hayat pahalılığı nedeniyle, daha uzun süre çalışarak geçinmeye çabalıyoruz."
Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz.— inan mutlu (@inanmutlu1) March 15, 2026
