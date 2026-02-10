Türkiye Yazarlar Sendikası Refik Durbaş'ı anıyor

Edebiyat Matinesi’nde bu hafta, Türk edebiyatının iki önemli ismi yazar Nezihe Meriç ile şair, gazetemizin önemli isimlerinden Refik Durbaş anılıyor.

Program, her iki ismin yazınsal dünyasına tanıklık eden konuşmalar, anılar ve okuma bölümleriyle; edebiyatımızda bıraktıkları izleri bugünden yeniden düşünmeyi amaçlıyor.

Nuray Gök Aksamaz’ın sunacağı programın ilk bölümünde Nezihe Meriç üzerine TYS Başkanı Adnan Özyalçıner ve yazar Ayşe Sarısayın konuşacaklar. Meriç'in bir öyküsünü de Beril Kın seslendirecek.

Refik Durbaş üzerine ise, şair, yayıncı Turgay Fişekçi ile Esra Alkan konuşacaklar. Durbaş’ın şiirlerini Özgün E. Bulut, Hakkı Zariç ve Tolga Oskar okuyacaklar.