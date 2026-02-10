Türkiye Yazarlar Sendikası Refik Durbaş'ı anıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 14:33:00
Haber Merkezi
Edebiyatı yalnızca geçmişe ait bir hatıra olarak değil, bugün ve yarınla kurulan canlı bir ilişki olarak ele alan Türkiye Yazarlar Sendikası’nın Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle sürdürdüğü Edebiyat Matineleri, “Bir Yazar, Bir Şair” temasıyla 10 Şubat saat 17.00’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde devam ediyor.

Edebiyat Matinesi’nde bu hafta, Türk edebiyatının iki önemli ismi yazar Nezihe Meriç ile şair, gazetemizin önemli isimlerinden Refik Durbaş anılıyor.

Program, her iki ismin yazınsal dünyasına tanıklık eden konuşmalar, anılar ve okuma bölümleriyle; edebiyatımızda bıraktıkları izleri bugünden yeniden düşünmeyi amaçlıyor.

Nuray Gök Aksamaz’ın sunacağı programın ilk bölümünde Nezihe Meriç üzerine TYS Başkanı Adnan Özyalçıner ve yazar Ayşe Sarısayın konuşacaklar. Meriç'in bir öyküsünü de Beril Kın seslendirecek.

Refik Durbaş üzerine ise, şair, yayıncı Turgay Fişekçi ile Esra Alkan konuşacaklar. Durbaş’ın şiirlerini Özgün E. Bulut, Hakkı Zariç ve Tolga Oskar okuyacaklar.

