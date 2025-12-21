Türkiye’ye düşen İHA’lar siyasetin gündeminde: ‘Stratejik bölgede hava sahası ihlali kabul edilemez’

Türkiye’ye bu hafta içinde 3 insansız hava aracının (İHA) düştüğü gündem oldu. Son olarak dün Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde boş bir araziye İHA düştüğü ortaya çıktı. İHA’nın bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunduğu ve güvenlik güçlerine teslim edildiği aktarıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İHA’nın geçmiş bir tarihte düştüğünü belirtirken, inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildiği kaydedildi.

İHA’nın 10 gün önce düştüğü iddia edilirken, DHA’ya konuşan Salur Mahallesi Muhtarı Alaattin Öncel, “Geçtiğimiz hafta mahalle sakinleri, buğday tarlalarından gelen sinyal sesinden şüphelenerek bir İHA buldu. İHA’nın arıza nedeniyle düştüğünden şüphelendik ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdik. Paraşütü açılmış halde duran İHA’yı jandarma ekipleri inceledi. İHA üzerinde özel eğitimli köpekler bomba aradı. Sonunda üzerinde herhangi bir yazı, bayrak ve amblem olmayan İHA’yı incelemek üzere Ankara'ya götürdüler” dedi.

‘PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR’

Peş peşe düşen İHA’lar siyasetin gündeminde de yer buldu. Muhalefet bu kadar sık İHA düşmesinin ardındaki nedenlerini sordu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu İHA tehdidinin kapıda olduğunu belirterek “Sürekli ikaz ettiğimiz ve gündeme getirdiğimiz gibi çevre bölgelerimizde yaşanan hibrit savaşın asimetrik tehdit unsurları ile artık karşı karşıyayız. Savunma Sanayi Yönetimi başta olmak üzere milli güvenlik anlayışında bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Acil ve kritik tehditler, dinamik ve süratli çözümleri gerektirir. Bekayı sağlayacak projeler öncelik almalıdır. Ortak eserimiz savunma sanayi siyasi reklam aracı olmamalıdır. Bandırma ve İzmit bölgelerinde, Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne ait stratejik üsler bulunuyor. Hangi ülkeden veya yurtiçinden gönderilme ihtimalinden bağımsız olarak, tüm kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır” açıklamasını yaptı.

‘İHLAL KABUL EDİLEMEZ’

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Ankara Elmadağ ve Kocaeli’de yaşanan İHA olaylarının tesadüf olarak görülemeyeceğini belirterek, ‘hava sahası güvenliği’ ve ‘kritik altyapıların korunması’na ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğunu söyledi. Kanko, Kocaeli’nin Türkiye sanayisinin merkezi konumunda olduğuna ve TÜPRAŞ gibi stratejik tesislere ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, bu tür bölgelerde yaşanan İHA ihlallerinin yalnızca yerel bir güvenlik sorunu olarak görülemeyeceğini ifade etti. Ankara’daki İHA vakasının da ayrıca ele alınması gerektiğini belirten Kanko, başkentin savunma ve güvenlik mimarisinin merkezi olduğunu anımsattı. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve MKE gibi savunma sanayi kurumlarının yanı sıra Meclis ve Cumhurbaşkanlığı’nın da Ankara’da bulunduğuna dikkat çeken Kanko, böylesine stratejik bir bölgede hava sahası ihlalinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

‘HAVA ÜSLERİNİN TAM ORTASINA DÜŞTÜ’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de düşen İHA’ların ‘birinin başkentin dibine kadar diğerinin İstanbul’un kıyısına kadar, bir diğerinin ise Balıkesir’de iki önemli hava üssünün tam ortasına kadar’ gelmesine vurgu yaptı. Manyas’ta bulunan İHA’ya ilişkin olarak Çömez, “Gövdesi 1.5-2 metre, kanat mesafesi ise 5-6 metre kadar. Düştüğü yer Bandırma ve Balıkesir’deki hava üslerinin tam ortası” dedi. Bölgedeki yurttaşlardan bilgi aldığını söyleyen Çömez, İHA’nın bir hafta önce bir paraşütle indiğini duyurdu ve şu soruları yöneltti: “Nereden geldi? Amaç neydi? Hangi ülkeye ait? Neden tespit edilemedi? Bir haftadır neden haberimiz olmadı?”

‘ÇELİK KUBBE’ ANIMSATMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın Meclis’teki bütçe görüşmelerinde dakikalarca çelik kubbe ve hava savunma sistemlerinden bahsettiğini anımsatan Çömez, “Manzara, konuşulanların tartışmalı olduğunu söylüyor” yorumunu yaptı. Çömez, Milli Savunma Bakanlığı’na soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine de taşıyacaklarını açıkladı.