Türkiye'de bin pilotun işini 300 kişi yapmak için çalışıyor
İYİ Partili İBB Meclis üyesi Ali Kıdık, Türkiye’deki pilotların zorlu çalışma koşullarını gündeme taşıdı.
Türkiye’deki pilotlar zorlu çalışma koşulları nedeniyle sorunlar yaşıyor. İYİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyesi ve havacılık uzmanı Ali Kıdık, geçen günlerde Türkiye’deki pilotların zorlu çalışma koşullarını gündeme taşıdı.
Kıdık, paylaşımlarında yolcuların, kabin görevlilerinin ve pilotların yaşamının tehlike altında olduğunu söyledi. Kıdık, pilotların iş koşullarıyla ilgili olarak “Bizim üstümüzden geçiyorlar elim ayağım titriyor yorgunluktan. Gece uçuşları, minimum dinlenmeler, düzensiz yemek. 1000 pilotun işini 300 pilota yaptırıyorlar. Kimse de ses çıkaramıyor. Esneye esneye uçak başına geliyoruz zaten” dediklerini belirtti.
Pilotların yorgunluğuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Başkan Yardımcısı Engin Aksüt, pilotların yorgunluğunun artmasını pandeminin azalmasına ve turizm sektörünün buna bağlı olarak canlanmasına bağladı. Aksüt, “Hem iç hatlar hem dış hatlarda oluşan yoğunluk biz pilotları yoruyor. Ek seferler oluşturuluyor. Hava yollarında çalışan yetersizliği var. Ancak yapılan yanlışlıklara değinmeden olmaz. Pilotların yorgun bir şekilde çalıştırılmasının önüne geçilebilceğini düşünüyorum. Çünkü bu durum uçuş güvenliği açısından büyük risk” dedi.
ONLAR DA GİDİYOR
Aksüt, pandemi dönemi boyunca pilotların çalıştıkları şirketlerce kötü davranışlara maruz kaldıklarını belirterek “Pilotların bu süreçte aidiyet duyguları azaldı. Turizim sektörü açıldıktan sonra bir sürü pilot yabancı hava yolu şirketlerine gitme kararı aldı. Bu kararlarını uygulamaya geçirmeye çalışan pilotlarımız var. Ortadoğu ve Katar’daki firmalara başvuruyorlar. Bu şirketler alıma başladı. Riskli koşullar altında çalışmak istemeyen pilotlar ‘daha iyi’ seçenekleri değerlendirmeye başladı” diye konuştu.
THY ALIM YAPACAK
Türk Hava Yolları’nın (THY) filosunda aktif olarak 386 uçak ve 5 bin 525 pilot görev alıyor. Söz konusu iddiaların gündeme taşınmasının ardından THY, büyüme hedefleri doğrultusunda deneyimli kaptan pilot ve ikinci pilot istihdam edeceğini duyurdu.
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