Türkiye’de Paris İklim Anlaşması imzalanmasına karşın AKP’nin 21 yıllık çevre karnesi: Rant ve talan kardeşliği

Yayınlanma: 06.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 04:00

Türkiye rant uğruna doğal ve kültürel miraslarını kaybetti. Tarım arazileri imara açıldı, ormanlar yok edildi, zeytinlikler kesildi. Akılda kalan talanlar ise şöyle oldu...

ORMANLAR YOK OLDU

Türkiye her ne kadar 2016’da Paris İklim Anlaşması’nı imzalamış ve anlaşmaya göre ormanlık alanları koruyup genişleteceğini belirtmiş olsa bile 21 yıllık AKP iktidarında durum daha farklı oldu. 1956’dan 2002’ye kadar 250 bin hektar ormanlık alan maden ve turizm gibi işletmeler için izin çıkarıldı. AKP iktidarında bu izin sayısı 540 bin hektar oldu. Yol ve köprü yapımlarında sadece Kuzey Ormanlarında 3.7 milyon ağaç kesildi.

Öte yandan madencilik de ormanları tehdit eden unsurlar arasında yerini alıyor. AKP’nin doğa katliamına yol açacak her türlü projeye hızlı onaylar vermesine ise yaşam savunucuları karşı çıkıyor. Birçok projeye dava açılıyor, bazılarında kazanım elde edilirken bazıları ise şirketlerin lehine sonuçlanıyor.

YANGINLAR SÖNDÜRÜLEMEDİ

Türkiye’de 2021’de Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye’de yaşanan orman yangınlarıyla mücadele etti. Ekipman eksikliği ve yanlış müdahalelerle yangınlar günlerce sürdü. Sadece 2021’de yangınlar yüzünden kaybedilen ormanlık alan yüzde 37’yi buldu. Bu da yaklaşık olarak 9.3 milyon hektarlık alana denk geliyor.

SU KAYNAKLARI KURUDU

AKP döneminde uygulanan tarım politikaları ve suyun yanlış yönetimi birçok doğal göl ve yeraltı suyunu kuruttu. Marmara Gölü, Dipsiz Göl, Meke Gölü ve Tuz Gölü gibi milyonlarca yıllık doğal göller kuruma haberleriyle gündeme geldi. İktidar, “kurtarmak” için sık sık ihale düzenledi ve göllere su taşıdı.

KOYLAR YOK OLDU

Anayasa ve kıyı kanununa göre kıyılar yurttaşlara açık. Ancak birçok kıyı, şirketlere teslim edildi. Muğla Bodrum’un eşsiz güzelliğiyle bilinen Cennet Koyu da iktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketine teslim edildi. Marmaris’te ise milli park alanına Sinpaş tarafından Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesi yapılıyor.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE AKBELEN’E GECE BASKINI

Muğla Milas’a bağlı İkizköy yakınındaki Akbelen Ormanı’nın Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’ye tahsisine karşı üç yıldır direnen İkizköylülerin ve yaşam savunucularının başlattığı nöbet, 688 gündür sürüyor. Akbelen’de toplanan yaşam savunucuları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde demokratik kitle örgütlerini direnişe destek olmaya çağırarak “Dün neredeysek bugün de orada, ormanın kalbindeyiz” açıklaması yapmıştı. Ancak 4 Haziran günü saat 23.30 sıralarında nöbet alanına gelen ekipler, direnişçilerin eşyalarını muhafaza ettikleri konteyner hakkında tutanak tuttu.

Akbelen direnişçisi Esra Işık, “Üç sivil araç, 3 jandarma aracı ve bir orman müdürlüğü aracı gece 23.30’da nöbet alanımıza geldiler. Gece vakti olduğu için birçok arkadaşımız evlerine gitmişlerdi. Nöbete kalan arkadaşlarımızla birlikte ise yaklaşık on kişiydik. Gece vakti gelerek bizlere bu şekilde gözdağı verdiklerini düşünüyoruz” dedi.