Türkiye'yi sağanak vurdu: Yollar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 19:35

Güncelleme: 13.11.2023 - 19:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'un bazı ilçellerinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

İstanbul'da etkisini artıran sağanak nedeniyle iş çıkışı kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti.

Uyarı verilen ilçelerden olan Silivri'de sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, bazıları da tente altlarında yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokak aralarında su birikintileri oluştu.

Maltepe'de etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan çam ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Küçükçekmece'de yağışın etkili olması ile birlikte bahçe duvarı çöktü. Doğalgaz ekipleri, tedbir amaçlı çöken bölgedeki gaz akışını kesti. Yıkılan bahçe duvarının bulunduğu alana şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

İZMİR'DE 'KUVVETLİ SAĞANAK' SAATLERCE SÜRECEK

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi de yağmur suları ile doldu.

Belediye ekipleri ise yağışın ardından teyakkuza geçti. Sağanağın akşam saatlerinde kadar süreceği belirtildi.

MUĞLA'DA TATİLCİLER MAHSUR KALDI

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu.

Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.

ÇANAKKALE'DE DERE TAŞTI, TEKNELER ZARAR GÖRDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte, saat 08.00 sıralarında aniden bastıran ve 1,5 saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın neden olduğu sel nedeniyle bazı çöp konteynerleri devrildi. Çanakkale Belediyesi ekipleri, su birikintisi, sel oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı. Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Balıkçılar, dereye giderek teknelerini kontrol etti. Kepez Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

KASTAMONU'DA SİS ETKİLİ OLDU

Hava sıcaklığının gün içerisinde 8 dereceye kadar düştüğü Kastamonu’da yoğun sis etkili oluyor. Sis tabakası kent merkezi ile D-765 karayolunun Ilgaz Dağı kesiminde ulaşımda aksama yaşanmasına sebep oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü sis sebebiyle sürücüler, Kastamonu’dan Çankırı ve Ankara ile İnebolu’ya ulaşımı sağlayan karayolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.