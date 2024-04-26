Türkiye'deki sağlık sistemi ne durumda? Mersin Tabip Odası Başkanı Nasır Nesanır anlattı...

26 Nisan 2024 Cuma, 17:43

Türkiye'de yirmi yıldır 'Sağlıkta Dönüşüm Projesi' yapıldığını ifade eden Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, "Yıllardır yapılan bu uygulama kamucu sağlık anlayışından uzaklaşmayı gösteriyor. Yoksul yurttaşlar sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Kamu kaynaklarının bir kısmı özel sektöre aktarılıyor" ifadelerinde bulundu.

Nesanır'ın değindiği konulardan biriyse hastanelere randevu almanın zorluğuydu. İnsanların artık evde kuyrukta beklediğini belirten Dr. Nasır Nesanır, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ve bunlara bağlı sebeplerle hekimlerin yurt dışını tercih etmesinin de Türkiye'nin sağlık sisteminde sorunlara yol açtığını dile getirdi.