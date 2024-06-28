Türkiye'deki 'yabancı sayısı' belirsizliği... İPA Başkanı Gökce: Bu nüfusu hiçbir ülke kaldıramaz

Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:27

Güncelleme: 28.06.2024 - 17:32

Türkiye'de yaşayan yabancı sayısıyla ilgili resmi makamlarca açıklanan veriler tartışma konusu. İstanbul Planlaması Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Resmi rakamlara geçici koruma statüsü kapsamında 3 milyon 113 bin 25, ikamet izinli 1 milyon 121 bin 545 ve uluslararası koruma statüsünde 19 bin 17 olmak üzere toplamda 4 milyon 253 bin 587 yabancı kişinin Türkiye'de hayatını devam ettirdiğini belirten Gökce, sadece yasal yollardan Türkiye'de yaşayan yabancı sayısının Hırvatistan nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 237 bin 995 Suriyeli'ye vatandaşlık verilmiş durumda olduğunu belirten Gökce, bunlardan en az 999 bin 411'inin konut satışıyla vatandaşlık kazandığını aktardı. Gökce uzmanların Türkiye'de yaklaşık 2-3 milyon düzensiz göçmenin olduğunu ifade ettiğine dikkat çekti ve bunların da tabloya eklenmesiyle Türkiye'de en az 7,5 - 8,5 milyon yabancının yaşadığını dile getirdi.

"BU NÜFUSU HİÇBİR ÜLKE KALDIRAMAZ"

İPA'nın konuyla ilgili hazırladığı grafiği paylaşan Gökce, tabloya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstisnai yolla veya konut satışı / yatırım yoluyla vatandaşlık verilenler şeffaf bir şekilde açıklanıp, düzensiz göç konusunda ciddi bir çalışma yapılmadıkça tam rakamı belirlemek mümkün değil.

Türkiye'de yaşayan her 10 vatandaşımıza karşılık neredeyse 1 yabancı şahıs var. Böyle bir nüfus artışını ve bunun gerektirdiği sosyal, ekonomik maliyetleri karşılamak hiçbir ülkenin altından kalkabileceği bir yük değil.

Yabancı ve sığınmacı politikamızın rasyonalize edilmesi gerekiyor."