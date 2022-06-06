Türkiye’den Almanya’ya: 'Hayat Yolları' sergisi açıldı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:16

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir-Bremen Kardeş Kent Anlaşması’nın 25’inci yıl dönümü için Bremen Focke Müzesi tarafından hazırlanan, “Hayat Yolları” isimli serginin açılışını yaptı. Türkiye’den Almanya’ya göç eden insanların hikâyelerini fotoğraflarla anlatan sergi büyük ilgi gördü. Serginin gezilmesinin ardından “Sıkıntı Yok” grubunun sahne aldığı konser düzenlendi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASSM) programda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e Almanya İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter, Bremen Belediye Başkanı Dr. Andreas Bovenschulte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Av.Nilay Kökkılınç ile Mehmet Atilla Baysak ve sanatseverler eşlik etti.

“DAHA İYİ BİR HAYAT ARAMANIN SONUCU”

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Almanya'ya giden Türk işçilerin göçle kurulan kültür köprülerinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, “Mektuplaşmak, 60’lı yıllarda Türkiye’den giden işçilerin sevdikleriyle arasındaki yegane iletişim biçimiydi. Sılaya duydukları hasreti giderebildikleri, yüzleşmeleri gereken bin bir çeşit zorluğu paylaşabildikleri bir alan, bir kimlik ve aidiyet duygusuydu. O mektuplar, fotoğraflar ve kasetler bir bakıma memleketti. Fakat günü geldiğinde, bir zamanlar “işgücü” olanlar toplumun her kesimi için ilham ve güç kaynağı oldu. O insanlar, siyasete yön verdi ve tüm insanlık için keşifler yaptı. Farklı kültürlerin etkileşiminden insanlık için yepyeni yollar açıldı. Bugün açılışını yaptığımız Hayat Yolları Sergisi, o günleri anlatan mektuplar gibi. Bu kıymetli hediye için Bremen’den sonra İzmir’de serginin küratörlüğünü yapan Dr. Bora Akşen ve Orhan Çalışır’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bremen Belediye Başkanı Dr. Andreas Bovenschulte, “Söz konusu sergiyi Bremen’de görme şansı yakalamıştım. İtiraf etmem gerekirse filmleri izlediğimde çok etkilenmiştim. İnsan hikayelerini birebir dinlemek çok önemli. Projenin mimarlarına çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Almanya İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter ise konuşmasında barışın ve kardeşliğin önemine değinerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Türkiye’den Almanya’ya yapılan göçe ve insanların yaşadığı zorluklara değinen Bremen Eyaleti Sanat ve Kültür Tarihi Müzesi Focke Museum'da Araştırma Görevlisi Dr. Bora Akşen, “Bu sergiyi burada açabiliyor olmak beni mutlu ediyor. Serginin kahramanları bize güvenerek hikayelerini a nlattı. Onlara teşekkür ediyorum” diye de konuştu.

Gazeteci ve belgesel sinemacı Orhan Çalışır da göçün tarihsel, kültürel ve toplumsal etkileri üzerinden örnekler verdi. Sergide hikayesi ve fotoğrafları ile yer alan Öğretmen Mahmut Yağmur ve Sevinç Yağmur’a teşekkürlerini iletti. Sevinç Yağmur da kürsüye gelerek Almanya’da yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Başkan Soyer, sergi açılışının ardından Peter Dahm ve Güvenç Birer’in 6 kişiden oluşan müzik grubunun konserine katıldı. Konserin son şarkısına Bremen Belediye Başkanı Dr. Andrea Bovenschulte gitarla eşlik etti.