Türkiye'den Ege Denizi'nde NAVTEX ilanı: Bilimsel çalışmalar yürütülecek

28 Eylül 2022 Çarşamba, 21:42

Türk Deniz Kuvvetleri, Ege Denizi'nde yer alan Midilli Adası'nın batısında NAVTEX yayınladı.

NAVTEX ilanı, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne bağlı Yunus-S Araştırma Gemisi için yayınlandı.

Yunus-S Araştırma Gemisi, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Midilli Adası'nın batısındaki taralı alanda bilimsel faaliyet çalışmaları yürütecek.

Fotoğraf: NAVTEX ilan edilen alan

SİSAM VE SAKIZ ADASI'NDA DA NAVTEX İLAN EDİLDİ

Türkiye, bugün sabah Sakız ve Sisam adalarının Yunanistan tarafından gayri askeri statüsünün ihlal edilmesine yönelik bir NAVTEX yayınladı.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) tarafından yayınlanan NAVTEX mesajında, adaların statüsünün “ihlal edildiği” bilgisine yer verildi.

Mesajda, “Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Gayri askeri statüde yer alan Sakız ve Sisam adaları Yunanistan tarafından silahlandırıldığı ve askerileştirildiği biliniyor.