Türkiye'den Güney Kore'deki izdihama ilişkin taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Kore'nin başkenti Seul'da izdiham sonucu 151 kişinin ölmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Güney Kore'nin başkanti Seul'de 29 Ekim'de cadılar bayramı kutlaması esnasında izdiham yaşanmış ve 151 kişi hayatını kaybetmişti. Dışişleri Bakanlığı, yaşanan izdihamda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de 29 Ekim'de yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Kore Cumhuriyeti halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Seul’de Yaşanan İzdiham Hk. https://t.co/VwpQvyNpkm pic.twitter.com/WAMpTj9oP4— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 30, 2022
NE OLMUŞTU?
Seul'ün Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen izdihamda son açıklamalara göre 151 kişi hayatını kaybetmiş, 19'u ağır 82 kişi yaralanmıştı.
Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda olduğunu açıklayan Koreli yetkililer, ölenler arasında 19 kişinin de yabancı uyruklu olduğunu kaydetmişti.
Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede yas ilan edildiğini açıklamıştı.
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