Türkiye’den Rusya’nın kararına tepki

01 Ekim 2022 Cumartesi, 01:16

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" denildi.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır.

“RUSYA'NIN İLHAK KARARINI REDDEDİYORUZ”