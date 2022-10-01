Türkiye’den Rusya’nın kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" denildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 01:16
Türkiye’den Rusya’nın kararına tepki
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Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" denildi.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

  • Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır.

“RUSYA'NIN İLHAK KARARINI REDDEDİYORUZ”

  • 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.

  • Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

  • Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz.

Dışişleri bakanlığı Rusya Ukrayna

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