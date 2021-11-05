Türkiye’nin en büyük organik gübre tesisi İzmir'de kurulacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin budama, park bahçe, çim gibi bitkisel atıkları organik gübreye dönüştürmek için Bornova'da kuracağı katı organik gübre tesisinin ihale süreci tamamlandı.
Çiğli Harmandalı Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi’nde budama, park bahçe, çim gibi bitkisel atıkları organik gübreye dönüştürmek için tesis kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Işıklar Mahallesi’nde daha geniş kapasiteli katı organik gübre tesisi kurmak için ihaleye çıktı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda düzenlenen kapalı teklif usulü ihaleye İZDOĞA İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret A.Ş. ortak girişimi katıldı. Girişim, tesisi bir yıl içinde kuracak ve ardından 10 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi’ne yıllık 190 bin lira kira vererek işletecek.
Katı organik gübre tesisi, biyoreaktör sistemleri ile 24 saat esasına dayalı olarak organik gübrenin üretileceği bir tesis olacak. Hallerden, park, site, apartman ve bahçelerden çıkan bitkisel atıklar bu tesiste organik gübreye dönüşecek. Böylelikle atıkların yarattığı çevre kirliliği ile haşere üreme problemlerinin de önüne geçilmiş olacak. Tesisten çıkan organik gübreler kent genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin peyzaj uygulamalarında ve tarımda kullanılacak. Doğayı kirleten kimyasal gübrelerin yerini organik gübre alacak ve ürün verimi artacak.
Türkiye’nin en büyük kapasiteli organik gübre tesisinden günde 30 ton organik gübre elde edilecek. Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 bin 535 metrekarelik alanda kurulacak tesiste ürün kabul alanı, ayrıştırma, parçalama, öğütme ve karıştırmanın yapılacağı ön işlem ünitesi, biyolojik bozunmayı sağlayan biyoreaktör sistemleri, eleme-soğutma ve nihai ürün stok alanı yer alacak.
Bitkisel atıklar tamamen kapalı reaktör sistemlerinde işlenecek ve 24 saat içinde paketli organik gübreye dönüşecek.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- A-101'de ürün skandalı
- DSÖ açıkladı: 500 bin kişi ölebilir
- Bakan Elvan gitti-geldi
- Eski AKP'li isimden Erdoğan'ın sağlığına dair yeni iddia
- DSÖ Türkiye Temsilcisi’nden korkutan uyarı
- Hedefteki devlet büyüğü kim?
- Döviz bürolarına AKP'den kepenk indirmeme baskısı
- Erdoğan'ın planını açıkladı
- Milli Eğitim Bakanı'ndan ara tatil açıklaması
- Atatürkçüye yer yok!