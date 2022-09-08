Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz’de yağışlar azaldı

08 Eylül 2022 Perşembe, 14:00

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz’de son 5 aydır yağış miktarları büyük oranda azaldı.

Yaz aylarını geçtiğimiz yıllara oranla yağışsız geçiren Trabzon’da ise şehre içme suyu sağlayan Atasu Barajı’nın su seviyesi buharlaşmanın da etkisiyle yüzde 5 oranında azalırken, baraj seviyesi yüzde 95 seviyelerinde olsa da kırsalda bulunan su kaynaklarında ciddi kuruma gözlendi.

Dere yataklarının ve su kaynaklarının kurumaya başladığı bölgede yaz mevsiminde artan nüfusun yanı sıra bilinçsiz ve kaçak kullanımın da etkisiyle bazı mahallelerde susuz günler yaşandı. Eylül ayının girmesiyle başlayan sağanak kuraklığa can suyu olsa da uzmanlar önlem alınmadığı takdirde yakın gelecekte susuzluğun daha büyük boyutlara ulaşacağını belirtiyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ülke olarak yaz aylarında ciddi bir kuraklık yaşandığına dikkat çekerek, şehir merkezi ile birlikte Akçaabat ve Yomra ilçelerinin su ihtiyacını karşılayan Atasu Barajı'nda yüzde 5’lik bir azalma olduğunu belirtti.

Zorluoğlu, "Genel olarak Türkiye’de bilhassa yaz aylarında ciddi bir kuraklık yaşadık. Karadeniz Bölgesi bunun içerisinde Trabzon, Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgelerinden bir tanesi. Ancak son yıllarda bilhassa yaz aylarında Trabzon’da ciddi bir yağış azalması ile karşı karşıyayız. Bu yıl temmuz ayında ortalama mevsim normallerine kıyaslarsak yüzde 29 yağış azalması var. 2021 yılının Temmuz ayı ile kıyasladığımızda bu yüzde 59’luk bir azalmaya tekabül ediyor ki bu ciddi bir kuraklık anlamına geliyor.

Buna bağlı olarak su kaynaklarımızda epey azalmalar oldu. Merkeze su sağlayan Atasu Barajı'mızda çok büyük bir sorun yaşamadık. Yüzde 5’lik bir azalma olmakla beraber ilçe merkezlerine ve bilhassa kırsal mahallelerimize su sağladığımız derelerde çok büyük su azalmaları söz konusu ve buna bağlı olarakta su kesintileri, su problemleri yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.