Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme: Baba Bülent Cihantimur'un ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:48

Güncelleme: 15.03.2024 - 16:13

Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı Kemerburgaz’daki kazanın ardından Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u olay yerinden kaçırarak önce Mısır’a sonra da ABD’ye kaçırmıştı. Türkiye'nin konuştuğu kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

BABA CİHANTİMUR NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanan baba Dr. Bülent Cihantimur, ifadeye çağırılmasının ardından bugün İstanbul Adliyesine gelerek savcıya ifade verdi. Baba Cihantimur, ifadesinin ardından hakkında imza atma şeklinde adli kontrol hükmünün uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ÇALIŞANININ İFADESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Anne Tok ile oğlu Cihantimur'u olay yerinden alarak havalimanına götürdüğü belirlenen baba Bülent Cihantimur’un şirketinde reklam-pazarlama bölümünde çalışan Ayşe Ceren Sataoğlu tutuklandı. Ceren Sataoğlu’nun 4 Mart’ta emniyette verdiği ifadede Eylem Tok'un kaza gecesi evlerine gittiğini ve kendisine 'Sen Timur'u yalnız bırakma, şöför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğim' diyerek, Adem isimli kişiyle Jeep tarzı bir araçla siteden ayrıldıklarını anlattı.

Sataoğlu, ifadesinin devamında ise bir süre sonra baba Bülent Cihantimur'un anne Eylem Tok ve şoförle birlikte eve döndüklerini, Bülent Cihantimur'un kendisine dışarıda beklemesini söylediğini, dışarda beklediği sırada ise Bülent Cihantimur'un dışarı çıkarak kendisine, 'Timur iyi değil. Bir doktora götürelim, doktor görsün” diyerek Timur’u kendi aracına aldığını, Eylem Tok'un da kendi aracına bindiğini, yolda oldukları sırada Bülent Cihantimur'un aracının şarjının bittiğini söyleyerek onun da kendi arabasına bindiğini ve kendisine 'Havaalanına doğru git' dediğini anlattı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eski eşi Eylem Tok ve ölümlü kazaya sebep olan oğlu ABD'ye kaçan Bülent Cihantimur, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZETECİYİ EZDİ!

Baba Bülent Cihantimur, açıklama yapacağını söylemesine rağmen açıklama yapmadan aracına binerek adliyeden ayrıldı. Cihantimur'un şoförü, talimat üzerine aracı hızla sürmeye başlayınca iki gazeteci iki araç arasına sıkıştı. Bülen Cihantimur'un aracı, sıkışan bir gazetecinin ise ayağının üstünden geçti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Timur Cihantimur’un babası olduğunu ve yazar Eylem Tok ile 13 yıl önce boşandığını, Timur’un annesi olduğunu söyleyen Bülent Cihantimur, "24 yıllık hekimim. Kazanın gerçekleştiği gün, uzun süren bir ameliyat sonrası evime gidip uyudum. Eski eşim Eylem Tok’tan gelen telefon ile kazadan haberdar oldum. Kazadan yaklaşık 1,5 saat sonra Eylem Tok beni aramış. Bana telefon geldiğinde saat gece yarısıydı. Evim Mecidiyeköy’de, kliniğe çok yakın. Hemen bir taksiyle eski eşim Eylem ve oğlum Timur’un beraber yaşadıkları eve gittim. Oğlum üst kattaydı, şoktaydı ve konuşabilecek durumda değildi.

Eylem de o sırada ev içinde dolaşarak telefon görüşmeleri yapıyordu. Oğlumun durumunu iyi görmediğim için onu öncelikle muayeneye götürüp acil müdahale gerektiren bir durumu olup olmadığını anlamak istedim. Bu sırada kazada yaralı ya da ölü olduğu tarafımca da bilinmemekteydi. Eylemin telefonunu kapattım ve öncelikle şokta olan Timur’un acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu olup olmadığını anlayalım, sonra da ehliyeti olmadığı için avukatlara bilgi verip yapılması gerekenleri yapalım dedim" diye konuştu.

"EYLEMİ DEFALARCA ARADIM, TELEFONUNU KAPATTI"

Oğlunu alıp orada bulunan elektrikli aracı kendisinin kullanarak, kliniğe gitmek için yola çıktıklarını ifade eden Bülent Cihantimur, "Bu sırada şirketimiz çalışanlarından Ayşe Ceren Saltoğlu’nu bahçede gördüm. Eylem Tok da Ayşe’nin aracına bindi ve arkamızdan gelmeye başladılar. Yolda Timur ile konuşmaya çalışsam da kazanın etkisiyle dış dünyaya kapalı vaziyetteydi. Bu sırada kullandığım elektrikli araç önce uyarı verdi sonra da şarjı bitti. Bizi izleyen Eylem’in içinde olduğu araç yanımızda durdu. Timur’u o araca geçirdik ve Eylem’e ‘siz kliniğe geçin çocuk hala şokta ben de şoförümüz Adem’i aradım onunla geleceğim hemen arkanızdan’ dedim. Adem yanıma geldi beni aldı ve kliniğe gittik.

Kliniğe gittiğimizde kimse yoktu. Eylem’in Timur’u yurtdışına götürme planından, kazadaki yaralılardan kazanın büyüklüğünden ve ölüm olayının yaşandığından bu sırada haberim oldu. Eylem’i defalarca kez aramama rağmen telefonlarını açmadı ve en son telefonunu kapattı. Oğlum Timur, 16 yaşında; alkol, madde kullanmayan, kötü alışkanları olmayan bir çocuktur. Oğlum o gece yaşadığı şokun etkisinden çıktığında Türkiye’de yargılanmayı ve yaptığı bu hatanın hukuki bedelini ödemeyi kabul edecek bir çocuktur" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN TÜRKİYE'YE GELMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Kazanın ardından hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesiyle temasa geçtiğini olanlar için çok üzgün olduğunu belirttiğini söyleyen Bülent Cihantimur, "Kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum. Bununla birlikte kazazede aile için elimden gelen ne varsa ömrümün sonuna kadar yapacağım. Oğlumun da Türkiye’ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Oğlumun Türkiye’ye gelmesi ve adalet önünde hesap vermesi için elimden geleni yapacağım. Tüm olanlardan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.