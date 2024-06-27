Türkiye’nin tek aromaterapi festivali kapılarını açıyor

Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:18

Güncelleme: 27.06.2024 - 16:18

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 5’incisi gerçekleşecek olan Türkiye’nin ilk ve tek Aromaterapi Festivali öncesinde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burhaniye ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) yapılan toplantıda festivalin detaylarıyla ilgili basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Ahmet Akın, festivalin bu yıl ilk kez Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç belediyelerimizle birlikte yapılacağına dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN ZİYARETÇİ GELECEK

Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali’nde; Türkiye’nin dört bir yanından bitki uzmanları, işletmeler ve ziyaretçileri ağırlayacaklarını vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Bundan sonra Körfez’de yapacağımız birçok etkinliği de yine Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediye başkanlıklarımızla birlikte yapacağız. Kültürel, sosyal etkinliklerimiz hem artacak; hem de büyüyecek. Balıkesir Aromaterapi Festivali’ni; şehrimizin ve bölgemizin doğal güzelliklerini ve aromaterapinin faydalarını tüm dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan BAÇEM yalnızca bölgemizde değil ülkemizde de model bir çalışma. Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali, bitkilerin özlerinden elde edilen yağların kullanımıyla bedenimizi ve ruhumuzu dengelemeye yardımcı olan şifa dolu bir yöntem olan aromaterapi ile ilgili olarak ülkemizde yapılan tek festival. Bu festival sayesinde, aromaterapinin doğaya ve insana olan faydalarını daha geniş kitlelere ulaştıracağımıza inanıyorum. Balıkesir, doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsü ile aromaterapi için ideal bir coğrafyaya sahiptir. Bu nedenle festivalin temasını ‘Tarih, Şifa, Kültür’ olarak belirledik.” dedi.

“FESTİVAL PROGRAMI OLDUKÇA ZENGİN VE KAPSAMLI”

Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali ile bölgenin zengin bitki örtüsünü farklı aromaterapi uygulamaları ile birleştirerek bitkisel ürünlerin üretimini ve pazarlanmasını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Akın “Yine Balıkesir Aromaterapi Festivali ile doğanın şifalı koku ve tatlarıyla ruh, zihin ve bedenimizi yenilemeyi, günlük hayatın stresinden uzaklaşmayı ve kendimize özel bir zaman ayırarak herkesin mutlu olmaya hakkı olduğuna işaret etmek istiyoruz. Bu yılki festival programı oldukça zengin ve kapsamlı. Bütün doğaseverleri ve Balıkesir ailemi ‘doğanın şifalı kokularıyla ve tatlarıyla buluşmaya’ davet ediyor, hepinize tek tek teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Ardından da belediye başkanları ve basın mensuplarıyla birlikte üzeri açık otobüsle festivalin gerçekleşeceği alanlar gezildi.

ŞAHANE ETKİNLİKLER, MUHTEŞEM KONSERLER

4-7 Temmuz arasında dört gün sürecek Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali, BAÇEM ve Ören Meydanı olmak üzere iki ayrı merkezde yapılacak. 80’in üzerinde atölye çalışması, seminer ve söyleşi BAÇEM’de yapılacak. Ören Meydanı’nda aromaterapiyi ilgilendiren 200’e yakın stant açılacak. Bu stantlarda hem aromaterapi tanıtılacak hem de ürünler satın alınabilecek. Ören Meydanı ve Ören Amfi Tiyatro’da altısı çocuklara yönelik olmak üzere toplam 14 dinleti tiyatro ve konser olacak. Ören Plajı’nda; Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil, Suzan Kardeş ve Oğuz Aksaç konserleri yapılacak. 9 sanatçının katılımıyla BAÇEM’de fotoğraf ve resim sergileri açılacak, Ören Meydan’da 20 metrelik dev bir tuvale ressamlar festivalin resmini yapacak.

FESTİVALİN İLK ADIMI HASATLA BAŞLAYACAK

4 Temmuz’da başlayacak festivalin ilk adımı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde yapılacak hasatla başlayacak daha sonra tur otobüsleriyle Burhaniye Belediyesi önünde buluşulduktan sonra, traktörlerle bir konvoy olarak Ören Meydanı’na gidilecek. Ören Meydanı’ndan festival alanına da bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapılacak.