Türkiye’nin yüzde 42’si kirada oturuyor

31 Mart 2022 Perşembe, 12:23

Uzaktan çalışma olanağıyla hızlanan büyükşehirlerden göç, satılık ev fiyatlarındaki yükselişle birleşerek farklı şehirlerde kiracı sayısındaki artışa sebep oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ve Türkiye'deki konut fiyatlarının değişimini ölçmeyi amaçlayan Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2021’de bir önceki aya kıyasla yüzde 7,9 artarken, yıllık nominal değişim yüzde 59,6, reel değişim ise yüzde 17,9 olarak tespit edildi.

27 ülkede ortalama 10 kişiden üçünün kirada oturduğu Avrupa Birliği’nin verilerinde ise Türkiye’de kiracıların oranının yüzde 42,1 olduğu görüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan nakliyat şirketi CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, “Şehirlerarası ve şehir içi nakliye taleplerinin 2021 başından bu yana artış trendi içinde olduğunu gözlemliyoruz. Kimileri büyükşehirlerin karmaşasından uzaklaşmak için memleketlerine geri dönmeyi tercih ediyor, kimileri de kiraların daha ucuz olduğu, daha küçük evlere taşınıyor” dedi.

KİRALIK KONUT PİYASASI CANLANIYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) yayımladığı “Kiralık Konut Piyasası Görünümü Şubat 2022” raporuna göre, kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçtiğimiz aya göre hem ülke genelinde hem de İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere üç büyük ilde yükseliş kaydetti. Bu durumun kiralık konut piyasasında bir canlanmaya işaret ettiğine dikkat çeken Ulaş Gümüşoğlu, “Bu canlanmayı nakliye sektörü de yakından hissediyor. Özellikle atama dönemlerinde, sezon başlangıçlarında ya da yüz yüze eğitime geçen üniversitelerde derslerin başladığı tarihlerin hemen öncesinde evden eve nakliyat taleplerinde dikkate değer bir artış görülüyor” ifadelerini kullandı.