Türkiye’yi sarsan cinayet: Murat Kartal son yolculuğuna uğurlandı
Büyükçekmece'de boş bir arazide cesedi bulunan Murat Kartal son yolculuğuna uğurlandı. Kartal, Maltepe'deki Gülsuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Beylikdüzü'nde geçtiğimiz cuma günü cesedi bulunan Murat Kartal'ın, 20 Ocak tarihinde, 2 polis tarafından sahte gözaltı yapılarak bir şebekeye teslim edildiği ortaya çıkmıştı.
Polislerin teslim ettiği suç örgütü tarafından öldürülen Kartal'ın cesedi, Büyükçekmece'de gömüldüğü arazide 4 gün süren çalışma sonucu bulundu.
Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Kartal'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Kartal, Maltepe Gülsuyu Cem Evi'nde ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Kartal'ın cenazesi kılınan namazın ardından Gülsuyu Mezarlığına defnedildi.
Cenazede anne Döndü Kartal ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun tabutunun arkasından koşarak gözyaşı döktü.
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