Türkiye’yi sarsan Murat Kartal cinayetinde ses kaydı ortaya çıktı

08 Şubat 2022 Salı, 08:25

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Büyükçekmece Pınarbaşı Mahallesi'ndeki kazılarda Murat Kartal'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili ayrıntılar belli oluyor.

Olayla ilgili, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Murat Kartal'ın cesedin bulunduğu alanın yakınlarındaki Yavuz Yavuztürk'e ait villada sorgulanıp işkence gördükten sonra elleri ve ayaklarını bağlayıp, yüzüne sert bir cisimle vurarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Cesedin sol bilek kısmında kelepçe olduğu, ayak ve ellerinin iple bağlandığı ve kafasına ise poşet geçirildiği kaydedildi. Ekiplerce villada yapılan inceleme ve aramalarda kan izlerine rastlandığı öğrenildi. Murat Kartal'a ait olduğu düşünülen cesedin kimlik ve ölüm sebebinin resmi olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SES KAYDINA ULAŞILDI

Öte yandan ülke gündemini sarsan ve dört gün boyunca yapılan gizemli kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal’ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydı ortaya çıktı.

Ses kaydında, hasım olduğu Baybaşin ailesinin fertlerine teslim edilmeden dakikalar önce polislerle maktulün arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar yer alıyor. Polisler tarafından uzun süre gezdirilirken tedirgin olduğu ses tonuna yansıyan Murat Kartal’ın, polislerle aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak ailesine attığı öğrenildi.

“NİYE BÖYLE ARABADA GEZİYORUZ”

Murat Kartal ile polis ekipleri arasındaki diyalogda polis memurunun, “Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun?’ sorusu üzerine hayatını kaybeden Kartal’ın, ’Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum. Aldığım yer belli yani. Sıkıntı değil de ama niye böyle arabada geziyoruz. Onu anlamıyorum’ cevabını verdiği polis ekibinin ise ‘müsterih ol’ diyerek karşılık verdiği görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Murat Kartal'ın 2015'te çıkan kavgada Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde polis kimliklerini kullanarak Murat Kartal'ı gözaltına aldıkları belirlendi.

Şüpheli 2 polisin Murat Kartal'ı emniyete götürmedikleri, bunun yerine Şişli, Çağlayan'da özel bir hastanenin önünde buluştukları uyuşturucu baronu Zindaşti'nin davasında da ismi geçen Yavuz Yavuztürk'e para karşılığı teslim ettikleri ortaya çıktı.

Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut, Yavuz Yavuztürk, Baybaşin ailesinin fertlerinden Mehmet Emin Baybaşin, Habip Baybaşin, Faysal Gezen, Hasan Alagündüz gözaltına alınarak tutuklandı.

Olayla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan 21. Dönem DSP Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet T. ile Tahsin C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Şüpheli polislerin Murat Kartal'ı teslim ettikleri Yavuz Yavuztürk, Zindaşti Davası dosyasında adı geçen isimlerden biri olarak biliniyor.

Yavuztürk, büyük eroin operasyonlarına ve birçok cinayete ismi karışan İranlı uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti'nin Büyükçekmece'de 2014 yılında 21 yaşındaki kızı Arzu Sharifi Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç'un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada sanık olarak yargılanmıştı.