TÜRMOB’da seçim heyecanı: Cumhuriyet yazarı İrfan Hüseyin Yıldız genel başkan olacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nde (TÜRMOB) hafta sonu seçim heyecanı yaşandı. Çağdaş Demokratlar Grubu seçim yarışını önde tamamlarken, İrfan Hüseyin Yıldız birliğin yeni genel başkanı olacak.

TÜRMOB 25. Olağan Genel Kurulu Ankara’da bir otelde, 18-19 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.

ÇAĞDAŞ DEMOKRATLAR KAZANDI

Dün yapılan seçimde 2 bin 41 delegenin bin 980’i oy kullanırken, Çağdaş Demokratlar Grubu bin 112 oy, Meslekte Birlik Grubu 391 oy, Türkiye Muhasebeciler Denetçiler Platformu (TÜMDEP) grubu 224 oy aldı. Bu oy oranlarına göre 9 kişilik yönetim kurulunun 6’sı Çağdaş Demokratlar’dan oluştu. Önceki genel başkan Emre Kartaloğlu’nun yardımcısı olan, Cumhuriyet yazarı İrfan Hüseyin Yıldız, birliğin yeni genel başkanı olacak. Disiplin ve denetim kurullarında da çoğunluk, Çağdaş Demokratlar’dan oluşacak.