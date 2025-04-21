"Turp ile şalgamla devlet yönetilmez": Yozgatlı çiftçinin isyanı Türkiye gündeminde

Yayınlanma: 21.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2025 - 04:00

Her şey İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile başladı. Yozgat’taki bir grup çiftçi, 6 Nisan’da İmamoğlu’na destek için traktör konvoyu oluşturdu. Çiftçilere 993'er lira ceza kesildi. CHP lideri Özgür Özel ve İmamoğlu bu cezayı ödeyeceklerini açıkladı. Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı kent mitinglerinin ikincisini de 19 Nisan’da Yozgat’ta yaptı. Burada çiftçiler adına konuşan Abdullah Ceylan’ın “Hakkını aramayan, malının değerini takip etmeyen çiftçilere sesleniyorum. Bu düzen böyle gittikçe, açlıktan, sefaletten, beceriksizlikten kurtulamayacağız. 'Turp ile şalgam' ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir. Ben çiftçiyim çiftçi. Size söz veriyorum. Bu düzen bitecek'' sözleri gündeme oturdu. Cumhuriyet, Ceylan’a ulaştı.

‘20 YAŞIMDAN BERİ CHP’LİYİM’

70 yaşındaki Abdullah Ceylan, Yozgat Aydıncık, Kazankaya köyünde yaşıyor. Yaşadığı köyde çoğunluğun AKP seçmeni olmasına rağmen çiftçi eylemlerinin, köylerinden başladığını belirtti. 1989 yılında Kazancık köyünde muhtarlık yaptığını anlatan Ceylan, “20 yaşımdan beridir Cumhuriyet Halk Parti’liyim. AKP’ye bir sefere mahsus ilk döneminde oy verdim” dedi.

‘ÇOCUKLARIMI GEÇİNDİREMEDİM’

Dört oğlu bir kızı olduğunu söyleyen Ceylan, 50 yıldır kendine ait ufak bir tarım arazisinde çiftçilik yaptığını anlattı. Çiftçilik dışında geliri olmadığını söyleyen Ceylan, ‘Eğer hala çiftçilik yapmasam kendi çocuklarımla bile geçinemem. Bu çocuklarımı geçindiremedim burada, herkes kaçtı. Şimdi düşünüyorum iyi ki kaçmışlar belki çocuklarımla çok kötü olabilirdim” dedi.

‘ATATÜRK’ÜN İZİNDEN GİDİYORUZ’

Mitingdeki sözlerinden dolayı çeşitli medya kuruluşlarının ilgisinin üzerinde olduğunu belirten Ceylan, “Bu gidişattan dolayı oraya çıkıp konuştuk. Davamızda devam edeceğiz” dedi. Ceylan sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran insan Mustafa Kemal Atatürk, çiftçinin ayağına gitmiştir, ‘kalkınmayı sizden başlatacağız’ demiştir. Bizler onun ardından yürüyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu yolsuzlukla suçladılar. Bu yalancı tanıklar eliyle İstanbul gibi 16 milyonluk nüfusu yöneten bir insan basit bir şeyden tutuklanmaz. Bu taraftar kanalların hepsi de çok karalama yapıyorlar. Burada benim zoruma giden şey bu oldu.”

‘KİMSEDEN İCAZET ALMAM’

Miting sırasında birden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turbun büyüğü” sözlerinin aklına geldiğini söyleyen Ceylan, “Bizim akla ihtiyacımız var, turpla, şalgamla devlet idare edilmez, akılla idare edilir’ dedim. Ben kimseden icazet almam, kimseden akıl almam. Sadece aklımdakini, bildiğimi konuşurum” dedi.

‘BİZE DESTEK DEĞİL HAKKIMIZI VERSİNLER’

Her yıl kazancının borçlar nedeniyle azaldığını belirten Ceylan, gençlere ve kendisi gibi çiftçi olanlara çağrı yaparak sözlerini şöyle noktaladı: “Bize gübre, mazot desteği vermesin. Bizim hakkımızı versin. Türk gençliğine buradan sesleniyorum. Ben 70 yaşındayım. Benden anca bu kadar olur, aklınızı başınıza alın. Türkiye iyi yönde idare edilmiyor. Bunu siz kurtaracaksınız. Halk için mücadelede burada varım. Çiftçilere de sesleniyorum, Edirne’den Ardahan’a kadar siz de bir olun, bu hakkımızı kimseye yedirmeyelim. Halktan büyük kimse yok, korkmayın, korkmayın, korkmayın."