TÜRSAB, 10 küresel seyahat sitesine erişim engeli getirilmesi için dava açtı: Aralarında 'Airbnb' de var

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, 'turizm alanında satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon faaliyeti gösteren yurtdışı merkezli portalların, seyahat acentalarına karşı haksız rekabete neden olan uygulamaları' gerekçe gösterilerek 10 küresel seyahat sitesine erişim engeli getirilmesi için dava açtı.

TÜRSAB'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"1618 Sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerini yürütme yetkisi TÜRSAB üyesi seyahat acentalarına münhasır bir haktır. Türkiye’de herhangi bir şirket kuruluşu gerçekleştirmeden, kayıt dışı olarak pazar hakimiyeti ile herhangi bir kurala tabi olmadan belgesiz, vergisiz ve denetimsiz biçimde faaliyet gösteren küresel satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon portalları, tüketicilere kolaylık sağladığı aldatmacasıyla pazarı kontrol etmekte ve tüketicilerin hak arayabileceği hukuki muhatap dahi bulundurmamaktadır. Bu portallar hiçbir düzenlemeye tabi olmayarak bu alanda münhasır yetkiye sahip, sorumluluk ve yükümlülükler altındaki seyahat acentalarına karşı da haksız rekabet fiilini işlemektedir. Bu sebeple, TÜRSAB olarak; seyahat acentalarına karşı oluşturulan haksız rekabetin önüne geçilmesini sağlamak, devlet makamlarımızın denetiminden muaf olarak gerçekleştirilen hukuka aykırı faaliyetleri önlemek ve temsil ettiğimiz seyahat acentalarının haklarını korumak amacıyla söz konusu portallara erişim engeli getirilmesi talebiyle dava açmış bulunmaktayız. Açılan bu dava ile aynı zamanda söz konusu portallardan kaynaklı tüketici mağduriyetlerinin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

Hukuki mücadelemiz turizm ekonomisinde kayıt dışı olan tüm yapılara karşı büyüklüğüne ve gücüne bakılmaksızın kararlılıkla sürdürülecektir.”

TÜRSAB tarafından erişim engeli talep edilen seyahat portalları şu şekilde: