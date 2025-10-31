TÜRSAB Başkan Adayı Özsavaş: 'Turizmin Geleceği Birlikte Kurulacak'

TÜRSAB Başkan Adayı Aylin Özsavaş, turizmin kalbi Kuşadası’nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Korumar Hotel De Luxe’te gerçekleştirilen buluşmaya seyahat acentaları ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Acentalar, Özsavaş’ı coşkuyla karşıladı.

Toplantıda TÜRSAB Başkan adaylığı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özsavaş, başkan seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri paylaştı. Konuşmasında birlik, şeffaflık ve güven vurgusu yapan Özsavaş, şunları söyledi:

“Artık üyelerine sırtını dönen değil, üyeleriyle omuz omuza yürüyen bir TÜRSAB olacağız. Sektörün tüm paydaşlarıyla ortak akılla, el ele vererek sorunları tek tek çözeceğiz.”

“1618 SAYILI YASA ARTIK GÜNÜMÜZ KOŞULLARINA UYGUN DEĞİL”

Toplantıya katılan seyahat acentaları, sektörün uzun süredir karşı karşıya olduğu yapısal sorunlara dikkat çekti. Katılımcılar, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.





Aylin Özsavaş da bu konuda önemli açıklamalarda bulundu:

“1618 sayılı yasa, döneminde önemli bir kazanımdı. Ancak artık sektörün ihtiyaçlarına yanıt vermiyor. TÜRSAB Başkanlığım döneminde bu yasada yapılacak değişiklikler öncelikli hedeflerimizden biri olacak.”

“KUŞADASI’NDA KOMER YENİDEN TURİZME KAZANDIRILMALI”

Toplantıda gündeme gelen konulardan biri de Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER) oldu. 2013 yılında hizmete açılan merkezin bugün atıl durumda bulunduğuna dikkat çeken katılımcılar, KOMER’in yeniden turizme kazandırılması gerektiğini ifade ettiler.

Özsavaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Tam 12 yıl önce, 30 Ekim 2013’te KOMER’in resmi açılışına katılmıştım. Bu muazzam kongre merkezinin yeniden canlandırılması gerekiyor. Kongre turizmi, ülkemize yüksek gelir getiren en önemli turizm kollarından biri. Hedefimiz, kongre turizmini yeniden eski değerine kavuşturmak ve Türkiye’yi bu alanda yeniden güçlü bir oyuncu haline getirmek.”

Ekim 2016’da yapılması planlanan Alman Seyahat Birliği (DRV) organizasyonunda KOMER’de görev aldığını da hatırlatan Özsavaş, uluslararası deneyimiyle Türkiye’nin kongre turizmini güçlendirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

CRUİSE TURİZMİ ÖNCELİKLİ HEDEFLER ARASINDA

Kuşadası’ndaki seyahat acentaları, cruise turizminin de Türkiye için büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Acentalar, mevcut kapasitenin yeterince kullanılmadığını belirterek bu alanda daha etkin politikalar geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Aylin Özsavaş, bölgesel sorunlara çözüm bulmak için çalışacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Cruise turizmi Türkiye’nin vitrinidir. Elbette sorunlar vardır; bizim görevimiz bölgenin yaşadığı sıkıntılara çözüm yolları bulmaktır.”

“BİRLİK, ŞEFFAFLIK VE GÜVEN TEMELLİ BİR TÜRSAB”

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma çağrısı yapan Özsavaş, yeni dönemin vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Artık üyelerine sırtını dönen değil, onlarla birlikte karar alan; adil, şeffaf ve güvene dayalı bir TÜRSAB inşa edeceğiz. Bu süreçte hiçbir üyemiz kendini yalnız hissetmeyecek.”

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından samimi bir atmosferde sona erdi. Katılımcılar, turizmin geleceğine dair umutlarını tazeleyen bu buluşmadan memnuniyetle ayrıldı.