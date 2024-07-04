TÜRSAB’dan ‘Ortadoğulu turist’ açıklaması

Yayınlanma: 04.07.2024 - 15:17

Güncelleme: 04.07.2024 - 15:17

Kayseri’de Suriyelilere yönelik eylemlerin ardından İstanbul’da Arap bir turiste yönelik gerçekleştirilen saldırının üzerine TÜRSAB’tan bir açıklama geldi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Ülkemize gelen turist sayısını ve niteliğini arttırmak için canla başla çalışan seyahat acentelerinin birliği TÜRSAB olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Ortadoğu ülkelerinden gelen misafirlerimize karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Anadolu kültürü ile bağdaşmayan, tüm dünyaca bilinen ve takdir edilen misafirperverliğimize gölge düşüren bu davranış asla kabul edilemez. Bu tür çirkin saldırıların cezasız kalmaması gerektiğine inanıyoruz.

Son dönemde özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen misafirlerimize yönelik bu tür tavır ve söylemler turizm sektör temsilcileri olarak bizleri ziyadesiyle üzmektedir.

Barış ve kardeşliği tesis eden sektörün temsilcileri olarak farklı kültürlerden insanların karşı karşıya getirilmesi, tehdit edilmesi, her yüz turistten yaklaşık 90’ının ülkemize gelmesine sağlayan seyahat acentelerimizi kaygılandırmaktadır.

Ülkemize gelen her misafir, milliyeti fark etmeksizin bizim için çok değerlidir. Benzer olayların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyor, bu saldırıya kalan maruz kalan misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi bu vesile ile iletmek istiyoruz.”