TUSAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı! Resmi siteden paylaştılar: 'Hukuki süreç başlatıldı'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), kurumun ismi ve logosu kullanılarak yapılan dolandırıcılık maksatlı reklamlara ve "yatırım fırsatı" mesajlarına ilişkin vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

Söz konusu uyarı, TUSAŞ'ın resmi sitesinde yer aldı. Yurttaşlar, TUSAŞ'ın sitesine girdiklerinde, direkt bu uyarı ile karşılaşıyor.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

TUSAŞ'tan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda birçok sosyal mecrada şirketimizin yöneticilerinin yapay zekâ marifeti ile inandırıcılığı artırmak amacıyla hazırlanmış gerçek dışı ses ve görüntüleri ile birlikte, Türk Havacılık Uzay Sanayii adı ve logosu kullanılarak “yatırım fırsatı” adı altında hisse satışının yapıldığı, kamu garantisinde pasif gelir vaadi verildiği gibi gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimleri ile karşılaşılmaktadır.

Resmî web adresi 'tusas.com' olan Şirketimizin herhangi bir halka arz sürecinde olmadığı, doğrudan vatandaşlarımızın katılabileceği bir yatırım söz konusu olmayıp, bu gibi kötü niyetli ilan, duyuru ve reklamlara itibar edilmemelidir.

Şirketimiz bu paylaşımlara yönelik hukuki süreçleri başlatmış olup, sorumlulara yönelik yasal işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Bu gibi şüpheli durumlarda resmî iletişim kanalları üzerinden aşağıdaki linkleri kullanarak, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na dolandırıcılık bildiriminde bulunmanız da çok büyük önem taşımaktadır.

https://www.usom.gov.tr/ihbar

https://www.ihbarweb.org.tr

Kurumsal hesaplarımızdan paylaşılmamış hiçbir görsel veya videoya itibar edilmemelidir.

Kurumsal Hesaplarımız:

X: @TUSAS_TR

X (İngilizce): @TUSAS_EN

Instagram: @turkishaerospace

Linkedin: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

Youtube: @turkishaerospace

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."