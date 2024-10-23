Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısını PKK'nın gerçekleştirdiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 19:32

Güncelleme: 23.10.2024 - 20:29

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırının gerçekleştiği TUSAŞ tesislerine gitti. Rusya'da açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi. Öte yandan tesiste çatışmanın devam ettiği ve rehinelerin olduğu iddia edildi. Tesiste toplam 3 patlamanın olduğu da öğrenildi.

Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgileri aktararak aralarında 1 taksicinin de olduğu 4 vatandaşın şehit olduğunu kaydetti. Çakır, tesisin de kontrol altına alındığını söyledi. Öte yandan teröristlerin PKK'lı olduğu belirlenirken, erkek olanının 1992 doğumlu ve Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi