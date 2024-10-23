Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısını PKK'nın gerçekleştirdiği ortaya çıktı
Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında 4 kişi şehit oldu, 14 kişi yaralandı. Teröristlerin PKK mensubu olduğu belirlendi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırının gerçekleştiği TUSAŞ tesislerine gitti. Rusya'da açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi. Öte yandan tesiste çatışmanın devam ettiği ve rehinelerin olduğu iddia edildi. Tesiste toplam 3 patlamanın olduğu da öğrenildi.
Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgileri aktararak aralarında 1 taksicinin de olduğu 4 vatandaşın şehit olduğunu kaydetti. Çakır, tesisin de kontrol altına alındığını söyledi. Öte yandan teröristlerin PKK'lı olduğu belirlenirken, erkek olanının 1992 doğumlu ve Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi
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