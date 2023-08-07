Tutar Sitesi aileleri sözcüsü Yüksel Erdoğdu: AİHM'ye başvuracağız

Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 03:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana’da 60’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Sitesi C Blok için kayıp yakınları dün basın açıklaması yaptı.

Altı ay boyunca yaşananların koca bir hayal kırıklığı olduğuna değinilen açıklamada, yıkılan C blokta yapılan kapsamlı tadilatın banka eksper raporu ile sabit olduğuna dikkat çekildi. Başvurulara rağmen tadilatı yapanların ifadeye bile çağrılmadığının anımsatıldığı açıklamada savcılık tarafından alınan bilirkişi raporunda kolon-kiriş kesme ve tadilatın yer almadığı ifade edildi.

Açıklamada, blok sakinleri tarafından tadilat sonrası Çukurova Belediyesi’ne şikâyette bulunulmasına rağmen deprem sonrası belediye tarafından “Böyle bir dilekçe, başvuru yok” yanıtı aldıklarını söyleyen kayıp yakınları, buna rağmen belediye başkanının geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bu konuda şikâyet olduğunu kabul ettiğini belirtti.

‘ADALET SAVAŞÇISIYIZ’

Basın açıklaması sonrası Cumhuriyet’e konuşan Tutar Sitesi aileleri sözcüsü Yüksel Erdoğdu, “Adliye koridorlarında bulamadığımız adaleti sosyal medyada, gazetelerde arıyoruz. 6 Şubat’tan bu yana huzurumuz yok. Bizler adalet savaşçısıyız. Adliyede bulamadığımız adaleti önce belediye meclisine sonra ise TBMM’ye taşımakta kararlıyız. Sonuç alamazsak bu işi AİHM’ye götüreceğiz” dedi.