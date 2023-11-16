Tutar Sitesi davasında ilk duruşma yarın: Tadilatın yeniden incelenmesini istiyoruz

Yayınlanma: 16.11.2023 - 18:43

Güncelleme: 16.11.2023 - 19:18

Cumhuriyet’e konuşan ve davada yalnızca bir teknik uygulama sorumlusu olan inşaat mühendisinin yargılandığını belirten kayıp yakını ve dava avukatlarından Gülsüm Özdoğru, “Biz yalnızca o kişinin sorumlu olduğunu düşünmüyoruz. Alt katta yapılan tadilatlar var, bu kişilere ilişkin soruşturma yapılmadığı gibi bu karara yapılan itirazlarımız da reddedildi” dedi.

“TÜM DELİLLER TOPLANMAK ZORUNDA”

“Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını ve bu sürecin de sürdüğünü” belirten Av. Özdoğru, “Ancak bu duruşmadaki taleplerimizin içinde tadilatların tekrar incelenmesi de var. Çünkü Ceza Hukuku’nda mahkemeler sanık lehine ve aleyhine tüm delilleri toplamak zorundadır” ifadelerini kullandı.

“Biz burada sollayan veya öne geçen bir illiyet bağı olduğunu düşünüyoruz” diyen Av. Özdoğru şunları belirtti:

“Alt katta yapılan tadilatların en azından ek bir etkisi olduğunu düşünüyoruz yıkıma. Bina yalnızca malzeme kalitesinden yıkılsaydı diğer blokların da yıkılması ya da büyük hasar alması gerekirdi ancak böyle olmadı ve diğer bloklarda insanlar yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle tüm sorumluların araştırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Deprem hiç bir görüş, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın sevdiklerimizi bizden alıyor. Bu sebeple deprem davalarında tüm siyasilerden, demokratik kitle örgütlerinden, meslek ve taraftar gruplarından, kısaca herkesten destek bekliyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana’da bulunan 4 bloklu Tutar Yapı Sitesi’nin yalnızca C bloku yıkıldı. 64 kişi yaşamını yitirdi. Diğer 3 blok ise depremde ve sonrasındaki artçı sarsıntılarda ciddi bir hasar almadı. Zemin katında kat birleştirme, kolon-kiriş kesme gibi işlemler yapıldığı iddia edilmesine karşın verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz da reddedildi. Hazırlanan iddianamede “kolon kiriş kesme” iddiaları yer almazken, soruşturmayı yürüten savcının, binaya ilişkin istenen ikinci karot örneği testinin sonuçları gelmeden takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı. 21 Temmuz'da sonuçlanan ve Ağustos ayında sisteme işlenen İTÜ raporunda ise basınç dayanımı sonuçlarının ilk rapora göre yaklaşık beş kat yüksek çıktığı görüldü. Bu gelişme üzerine yapılan itiraz da reddedildi. İSTANBUL