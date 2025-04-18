Tutar Yapı Sitesi davasında 7. duruşma tamamlandı: 'Olası kast' değerlendirmesi yine gündemde

Yayınlanma: 18.04.2025 - 15:47

Güncelleme: 18.04.2025 - 15:47

Adana’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 64 kişinin hayatını kaybettiği Tutar Yapı Sitesi’nin C Blok’una ilişkin davanın yedinci duruşması bugün Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katılırken, kayıp yakınları yine adalet çağrısı yaptı.

Mahkeme heyeti, önceki celselerde gündeme gelen “olası kastla öldürme” talebine ilişkin kararı bir sonraki celseye erteledi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"SANIKLAR ASLİ SORUMLULUKLARINI REDDEDİYOR"

Kayıp yakınları adına konuşan avukatlar, "Bir yıldır adaletin sağlanmasını bekliyoruz. Sanıklar hala asli sorumluluklarını reddediyor" dedi.

Bir sonraki duruşma 27 haziran tarihinde yapılacak.