Tutar Yapı Sitesi davasında yeni gelişme: İstinaf cezaları onadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Bloku'nun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Ekim 2025'te görülen karar duruşmasında, C Blok'un zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları belirtilen sanıklar Bekir ve Osman Baloğlu ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'ya, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan "iyi hal" indirimi uygulanarak 15'er yıl hapis cezası verilmişti.

Müşteki ve sanık avukatları, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

"MAHKUMİYET KARARLARINDA USUL VE ESASA İLİŞKİN HUKUKA AYKIRILIK YOK"

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 3 sanığa verilen 15 yıl hapis cezalarında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti.

Kararda, "delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmelerin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşılmıştır" denildi. Bu gerekçelerle, sanıklar, müştekiler ile taraf avukatlarının istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine karar verildi.

2 YIL 6 AYLIK MESLEKTEN MEN KARARI HUKUKA AYKIRI

Daire, yerel mahkemenin inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'ya verdiği 2 yıl 6 aylık meslekten men cezasını, TCK 53/6 kapsamında ruhsata bağlı meslek şartı oluşmadığı gerekçesiyle hukuka aykırı bularak kaldırdı.

Ayrıca daire, tutuklu kaldıkları süreler, kaçma şüphesinin varlığı ve tutuklama şartlarında değişiklik olmaması nedeniyle sanıklar Cüneyt Akkaya, Osman Baloğlu ve Bekir Baloğlu'nun tahliye taleplerini reddedip tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

"TÜM ÜMİDİMİZİ YARGITAY'A BAĞLADIK"

Tutar Yapı Sitesi'nde yakınlarını kaybeden avukat Gülsüm Özdoğru, süreci şöyle değerlendirdi:

"Ne yazık ki İstinaf mahkemelerinin deprem dosyaları özelinde görevlerini layığınca yerine getirdiğini düşünmüyorum. Kısa tutmak adına sadece ben 16 sayfa istinaf dilekçesi yazdım; meslektaşlarım ve diğer katılan vekilleri de keza öyle. Her birimiz bu dosyada 'olası kast' hükümlerinin uygulanması gerektiğini sayfalarca anlattık.

Ancak istinaf kararında olası kastın 'o'su bile yok; dilekçelerimiz okundu mu, görüldü mü onu bile karardan anlayamıyoruz. 63 can gitti ve bizim taleplerimizin hepsinin kanuni dayanağı var. Her deprem dosyasında, dayanaklarıyla birlikte, sanığın iç dünyasında insanları öldürmeyi kabullendiğini savunuyoruz.

Sanığın iç dünyasını değerlendirmek zorunda olan istinaf mahkemeleri, sanığı görmeden, dinlemeden, duruşma açmadan nasıl bu konuda vicdani kanaate varıyor? Gerçekten her geçen gün ülkeye, adalete ve yıllarca öğrendiklerime olan güvenim korkunç derecede sarsılıyor. Ben avukatım ama benim okuduğum hukuk kesinlikle bu hukuk değil. Tüm ümidimizi Yargıtay'a bağladık; elbette temyiz kanun yoluna başvuracağız."