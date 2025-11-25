Saran Holding bünyesindeki "Tuttur" isimli şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı. Peki, Tuttur sahibi kim? Tuttur'a neden soruşturma açıldı?

TUTTUR SAHİBİ KİM?

Tuttur, Sadettin Saran’ın sahip olduğu Saran Holding bünyesinde faaliyet göstermektedir. Sadettin Saran, Fenerbahçe kulübü başkanlığı döneminde Tuttur’un faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

TUTTUR'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, soruşturma “www.tuttur.com” sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddialardan dolayı başlatıldı. Savcılık, iddiaların araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla re'sen soruşturma işlemlerine başlanıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında, Hakimlik kararı ile Tuttur sitesine hizmet veren bilgisayar ve programlarda adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Şu aşamada, kullanıcı bilgilerine müdahale edilip edilmediğine dair kesin bir tespit bulunmamaktadır.

TUTTUR TEKRAR AÇILACAK MI?

Şu anda platformun lisans ve bayilik sözleşmeleri iptal edilmiş olup, yeniden açılması ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır.