Tutuklanan Adem Soytekin'in eski avukatından açıklama: 'Asılsız iddia üzerine Mehmet Pehlivan hala hücrede tutuluyor'

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin hakkında, savcılığın ifadelerinde “tutarsızlık” tespit etmesi üzerine 21 Ekim’de yeniden tutuklama talep edildi.

Mahkeme, talebi yerinde bularak Soytekin’in “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından tekrar tutuklanmasına karar verdi. Soytekin ikinci kez cezaevine gönderildi.

Adem Soytekin’in “etkin pişmanlık” ifadesi sonrası Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ESKİ AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Soytekin'in eski avukatı Onur Büyükhatipoğlu, gelişme üzerine yazılı açıklama yaptı.

Büyükhatipoğlu, Pehlivan'ın durumuna dikkat çekti:

"Eski müvekkilim Adem Soytekin’in gerçeğe aykırı beyanları sonucu, Avukatlık Kanunu’na açıkça aykırı biçimde düğün evinden gözaltına alınmış ve 4 gün boyunca Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulmuştum.

Meslek etiği ve sır saklama yükümlülüğüm gereği, Adem Soytekin hakkında herhangi bir yorumda bulunmadım; savcılık ifademde de suçlamaları reddettim.

Ancak, vekaletnameli eski avukatı olmama rağmen Adem Soytekin, ifadesinde bu gerçeği gizleyip, beni kendisine Av. Mehmet Pehlivan’ın görevlendirdiğini iddia etmişti. Bu asılsız iddia üzerine Mehmet Pehlivan da haksız şekilde tutuklanmış ve hâlâ hücrede tutulmaktadır.

Bugün Cem Küçük, Adem Soytekin’in yeniden tutuklandığını duyurdu. Eski müvekkilimin psikolojisini iyi bildiğim için, onun adına insani olarak üzülmekle birlikte;

Cem Küçük’ün açıklamasıyla birlikte artık şu soruyu sormak zorundayım:

- Adem Soytekin’in gerçeğe aykırı beyanları üzerine benim hukuksuz biçimde gözaltına alınmam,

- ve Av. Mehmet Pehlivan’ın aylarca hücrede tutulması hakkında

Sayın Cem Küçük’ün ya da bu haberi yayınlayan kanalların bir açıklaması olacak mı?"