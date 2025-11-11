Tutuklanan Furkan Bölükbaşı'nın ifadesi ortaya çıktı: 'AKP içinde büyüdüm, 15 Temmuz'da üzerime mermiler yağarken darbecilerle mücadele ettim'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

"BU İKİ DURUM ARASINDA YAKLAŞIK 2 SAAT BULUNMAKTA"

Bölükbaşı'nın ifadesi şu şekilde:

"Siber suçların tespit ettiği araştırma raporunda yer alan ekran görüntüsündeki tespit saati 17.15 tir oysa savcılığın tespit ettiği ekran görüntüsünün saati ise 15.17'dir. Bu anlamda araştırma raporundaki tespit hatalıdır. Yine siber suçların araştırma raporunda bahse konu ekran görüntüsünün saati 17.15 olarak belirtilmesine rağmen bu ekran görüntüsü birçok kez siber suçların tespit ettiği saatten önce birçok X kullanıcısı tarafından paylaşılmıştır. Bu iki durum arasında yaklaşık 2 saat bulunmaktadır.

Bahse konu mecranın niteliği gereği bir paylaşım yapılmadan önce ekran görüntüsü alınarak bu paylaşım yapılamaz. Savcılığın tespit ettiği ekran görüntüsünde bir 'Omerdumgiriz' isimli bir kullanıcının paylaşımının alıntılandığı görülmektedir. Ancak siber suçların tespitinde böyle bir alıntılama bulunmamaktadır.

Ayrıca yine savcılığın tespit ettiği ekran görüntüsünde diğer bütün X paylaşımlarında olduğu gibi görüntülenme sayısı görülmektedir. Ancak siber suçların araştırma raporunda bu hususta bulunmamaktadır. Yine siber suçlar tarafından yapılan tespite ait url adresinin bir tarayıcıya girildiği zaman 'burada görecek bir şey yok. Henüz...' şeklinde ibare ile karşılaşılmaktadır. Oysa eğer bu urlye bağlı bir paylaşım yapılmış olsaydı tarayıcıya bu url girildiği taktirde ya paylaşımın kendisi görüntülenirdi yada silinme durumunda "bu gönderi silindi " uyarısı belirirdi. Bu nedenlerden ötürü siber suçların tespitine katılmıyorum. Ve bu tespitin sonradan üretilmiş olduğunu düşünüyorum."

"AK PARTİ'NİN SİYASİ MÜCADELESİ İÇERİSİNDE BÜYÜDÜM"

2007 yılından bu yana AKP içerisinde gönüllü olarak faaliyetlerde bulunduğunu söyleyen Bölükbaşı, şunları söyledi:

"17/25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimlerinde tereddütsüz bir şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldım. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Vatan Emniyet ve İBB önünde üzerime mermiler yağarken darbecilerle fiziksel olarak mücadele ettim. Bu çizgim hiç değişmedi. Hatta çok yakın zaman önce bir tanesi 30 Ağustos resepsiyonu olmak üzere sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet edildim. Ayrıca annem Fatma Köse 2007-2009 yılları arasında Ak Parti Kırıkkale Kadın Kolları İl Başkan Yardımcılığı,2009-2014 yılları arasında ise Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı, 2014 den günümüze kadar ise AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır ve görevine devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Partisi olan AK Parti'nin siyasi mücadelesi içerisinde büyüdüm. Buralarda bulundum. Geçmişten bu yana çizgimin net olmasından ötürü yani Cumhurbaşkanımızı savunduğumdan ötürü bana yönelen birçok eylemle alakalı çeşitli savcılıklara on binlerce hakaret, tehdit ve iftira suçları kapsamında suç duyurularında bulundum.

Bu geçmişimin göz önüne alınarak değerlendirme yapılmasını talep ediyorum. Kesinlikle böyle bir paylaşım yapmadım. Bununla anılmak ve böyle bir iddiayla muhatap olmak dahi beni üzer ve utanç duygusuna sürükler. Ayrıca savcılığın tespit ettiği ve soruşturmaya konu ekran görüntüsünün paylaşıldığı hesap olan Muhbir isimli X hesabının kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanımıza hakaret ve iftira içerikli paylaşımları mevcuttur, hatta bu hesabın yöneticileri bu eylemlerinden dolayı adli süreçlerde çeşitli cezalar da aldılar. Bu ve bunun gibi sayfaların sanki Cumhurbaşkanımızın hakkını ve hukukunu savunuyormuş gibi paylaşım yapmaları ve bu paylaşımlarında beni hedef göstermeleri de soruşturmada geçen ekran görüntüsünün kurmaca olduğunu ispat etmektedir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

NE OLMUŞTU?

AKP'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir paylaşımı alıntılayarak, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" yazdı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Bölükbaşı, paylaşımını kaldırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Bölükbaşı hakkında "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı (Tehdit)" suçlamasından re'sen soruşturma başlattı. Bölükbaşı, gözaltına alındı ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Furkan Bölükbaşı, bir sosyal medya kullanıcısının "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..." şeklindeki paylaşımını alıntılayarak, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" yazdı.

BÖLÜKBAŞI DAHA ÖNCE DE YARGILANDI

Bölükbaşı, 2017 yılında sosyal medyada Atatürk’e yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, avukatı Taner Kazanoğlu aracılığıyla Bölükbaşı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bölükbaşı’nın “Atatürk’ün hatırasına hakaret etmek, Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek, Suç işlemeye tahrik etmek, Halkı birbirini öldürmeye tahrik etmek” suçlarını işlediği belirtildi ve yargılandı.

Bölükbaşı hakkında, Atatürk’e "Alenen hakaret etmek ve sövmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bölükbaşı, duruşmada paylaşımı kendisinin yapmadığını ileri sürmüştü.

Mahkeme, Bölükbaşı’nın suçu basın yoluyla işlediğini ve bu suçu birden çok kez tekrarladığına dikkat çekerek, önce 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Bölükbaşı’na ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak, cezasını 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi ve hükmün açıklanmasını erteledi. Bölükbaşı’nın 5 yıl içerisinde benzer bir suçu işlemesi durumunda, bu hapis cezasını da yatması gerekti.

Son olarak, Bölükbaşı hakkında, Anıtkabir için kullandığı "Yunan tapınağı" ifadesi nedeniyle 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı. Bölükbaşı, "Kurtuluş Savaşını biz kazandıysak başkentin göbeğinde neden Yunan Tapınağı var?" ifadelerini kullanmıştı.