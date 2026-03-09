Tutuklanan Tanju Özcan'ın avukatından dikkat çeken açıklama: 'İkinci rapor bize gelmedi'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “irtikap” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından dosyaya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Zincir marketlerin şikâyeti üzerine başlatıldığı öne sürülen soruşturmada, ilgili marketlerin herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını açıklaması dikkat çekerken, Özcan’ın avukatı Uğur Poyraz da sürece ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ ZİNCİR MARKETİN YETKİLİLERİNDE CHP İL BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’e konuşan avukat Uğur Poyraz, zincir market yetkililerinin CHP il başkanlığına gelerek görüşme yaptığını belirtti.

Poyraz, market yetkililerinin savcılığa giderek şikâyetçi olmadıklarına dair dilekçe vermeleri gerektiğini ifade ederek, “Ben kendilerine ‘Avukatlarınızla savcılığa gidip şikâyetçi olmadığınıza dair dilekçe verin. Bu bağışları korkarak vermediklerini söylesinler, biz de o zaman devreye girelim’ dedim. İnsanlar başımıza bir şey gelir diye korkuyorlar” dedi.

"İKİNCİ RAPOR BİZE GELMEDİ"

Dosyada yer alan bilirkişi raporlarına da değinen Poyraz, ilk raporun ardından hazırlanan ikinci raporu görmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk rapordan sonra ikinci bir yazı kaleme alındı. Savcılık da bunun üzerine ifadeleri alıyor. ‘Seve seve… ’ cümlesi üzerinden ifadeler var ama müfettişlerin hazırladığı ikinci rapor bize gelmedi. İtiraz etme hakkımız var. Soruşturma dosyasında o rapor yok. Rapor gelince hukuk çerçevesinde bunu yargıya götürme hakkımız var. Ama soruşturma rüşvet, kara paradan yürüdüğü için savcılık da raporun sonucunu beklemeden, idari yargının kararını beklemeden işlem yapabiliyor.

Hakime duruşmada da söyledim bana ‘bu soruşturma değil sorgu’ dedi. ‘Hakim Bey ben her türlü delille suçlanıyorum. İspatlamak durumundayım. Çağırın bu şikayetçi olanları biz onları burada bekleyelim. Ya siz sorun ya da ben sorayım: Siz bunlardan korktunuz ve bu yüzden mi reklam verdiniz?. Hakim dedi ki ‘Bunu duruşmada söylersiniz.’ Ama duruşmaya altı aya sonra çıkacağımızı söyleyince de ‘O benim sorunum değil’ diye cevap verdi. Aslında onlar da biliyor, Aykut Erdoğdu gibi, Zeydan Karalar gibi ya da Oya Tekin gibi ilk duruşmaya çıkınca hakim ara karar verecek ve çıkın dışarıya diyecek. Yatan yattığıyla kalacak."

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, zincir marketleri “öğrencilere burs vermeye zorladığı” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında “irtikap” suçlamasıyla tutuklanmıştı. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin, soruşturmada şikâyetçi olduğu öne sürülen zincir marketin ŞOK Market olduğunu iddia etmişti. Ancak şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu dosya kapsamında herhangi bir suç duyurusu ya da şikâyette bulunulmadığı belirtilmişti.