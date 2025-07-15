Tutuklandığı için savunma yapamayacak olan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan meslektaşlarına çağrı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarın Silivri'de 'Akın Gürlek' davasının duruşması görülecek.

Duruşma öncesi İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan meslektaşlarına çağrı yaptı. Pehlivan, "Benim yerime, benim için değil, meslek onurumuz ve savunma hakkı için yarın Silivri’de olun. Avukatlık suç değildir" ifadelerini kullandı.

"HAFTALARCA HAZIRLANDIĞIM SAVUNMAYI YAPAMAYACAĞIM"

X hesabından çağrısını paylaşan Pehlivan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Sevgili Meslektaşlarım,

Avukatlığı yalnızca bir meslek olarak değil, aynı zamanda topluma karşı bir vicdan görevi olarak gördüm.

Ne yazık ki avukatlığın ve savunma hakkının suç sayıldığı bir yargı pratiği tarafından haksız bir şekilde tutuklandım.

Ve şimdi, 16 Temmuz günü, müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun karar duruşmasına katılamayacağım.

Haftalarca hazırlandığım savunmayı yapamayacağım.

Ben yarın, olmam gereken yerde, o duruşma salonunda olamayacağım !

Tüm meslektaşlarıma, barolara, hukuk örgütlerine de sesleniyorum !

16 Temmuz günü, yarın, Silivri’de olun.

Siz orada olursanız, ben de oradayım.

Her birinizin varlığı, savunmanın sesi olmalıdır.

Benim yerime, benim için değil; meslek onurumuzu ve savunma hakkı için yarın Silivri’de olun.

Avukatlık suç değildir !

Savunmayı savunmak, hepimizin görevidir."