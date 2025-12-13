Tutuklu Başkan Böcek’ten adalet ve vicdan çağrısı: ‘Geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum’

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Muhittin Böcek, şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri sevgi ve hasretle selamlıyorum. Ülkemizde ve Antalya'mızda yaşananları ve yaşatılanları duyuyor, görüyor ve üzülerek sabırla izliyorum. 161 gün evvel parmaklıklar ardına kapatılmam ile başlayan bu süreçten şahsım, çalışma arkadaşlarım, iş insanları ve hepimizin aileleri etkileniyor.

Yürütülen soruşturma dosyasında gizlilik kararı olmasına rağmen yapılan asılsız haberlerle, karalama kampanyaları ile insanların özel hayatları, kişilik hakları çiğnenmiş, lekelenmeme hakları ve masumiyet karineleri de hiçe sayılmıştır.

Bu yapılanlar şahsımı, süreçten etkilenen insanları ve adli makamları üzmüştür. Gün gelecek ADALET'e herkesin ihtiyacı olacaktır. İlahi adalet var. Adaletin ve vicdanın er ya da geç galip geleceğine olan inancımı bir kez daha dile getirmek istiyorum.

Bu süreçte sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta, durumum artık sadece hukuki değil aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmektedir. Tutsak edildiğim 5 Temmuz günü 12 ilaç kullanıyordum, şimdi ise günde 22 ilaçla ayakta durmaya çalışıyorum. 7 defa hastaneye sevk edildim. Tüm sağlık çalışanlarına ve destek olan herkese buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum. Bu satırların sadece benim değil hukukun, vicdanın, insanlığın sesi olarak duyulmasını diliyorum.

Can dostlarım, unutmayınız ki; karanlığın en koyu anı şafağa en yakın zamandır.

Sevgi ve özlemle..."