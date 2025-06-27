Tutuklu Başkan Çalık acil tomografiye alındı

Sözcü'de yer alan habere göre; hastaneye kaldırılan ve endoskopi ile kolonoskopi işlemleri gerçekleştirilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, acil tomografiye alındı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın hastanede gördüğü tedavi devam ediyor.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçtiğimiz hafta, cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmasının ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürülerek gerekli tetkik ve tahliller yapılarak cezaevine geri gönderilmişti. Ağrıları nükseden Çalık, 23 Haziran Pazartesi günü yeniden hastaneye sevk edilmişti.

Yapılan tetkiklerde boynunda kitle tespit edilen Çalık’ın Adli Tıp Kurumu'na muayene için sevk edildi.