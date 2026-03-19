Tutuklu başkan Ömer Günel’den duygu yüklü bayram mesajı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tutukluğunun 6. gününde kendisini ilk günden bugüne yalnız bırakmayan hemşehrilerine ve ailesine bayram mesajı iletti. Ömer Günel bayram mesajında ülkesine ve milletine barış dolu günler dilerken, kötülüklerin sahiplerine geri döneceğinin altını çizdi.

“BARIŞ DİLİYORUM”

Başkan Ömer Günel el yazısı ile ilettiği mesajında; “Sevgili dostlarım, fedakar yol arkadaşlarım, kıymetli hemşehrilerim; onlarca ziyaretçilerim geliyor, harika mesajlar gönderiyor gelemeyenler… Daha iyi anlıyorum ki; en önemli şey insanın cesarati ve kendine güveni, sevenlerinin güveni ve sevgisi. Sizlerle 1 dakika bile yalnız değilim. Çalışıyorum, çok okuyorum ve tabi ki düşünüyorum. Herkes gibi 'hedeflerim' oldu. Başarmak için bildiğim tek yol: İnanmak, çok çalışmak, yapabildiğim için sadece iyilik yapmaktı. Her zamanda bunun karşılığını aldım.

'Kötülük sahibine döner yavrum' derdi dedem. O nedenle kimseye bilerek kötülük etmedim.

Bana, masum insanlara kötülük edenlere, kötülükleri geri dönecek. Buna birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün Ramazan Bayramı arefesi. yarın bayram. Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Dünyanın ateşten bir topa döndüğü şu gergin ortamda öncelikle ülkeme ve milletime barış diliyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte daha nice bayramda birlikte olmanızı Yüce Rabbimden diliyorum” dedi.

Mektubunda ailesine seslenen Günel, “Bu bayramda yan yana değiliz belki ama birlikteyiz. Aklımda ruhumdasınız.Her bayramda yaptığımız gibi erken kalkınçayınızı demleyin, sofranızı kurun ve ben masadaymışım gibi bayramlaşın. Yüzünüzde gülümseme, ruhunuzda bayram coşkusu eksik olmasın. Sizi çok seviyorum. Gerçek adaletin ve gerçek adaletin ilahi adaletten önce tecelli etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.