Tutuklu başkanlardan Ferdi Zeyrek’e parmaklıklar ardından veda

48 yaşında hayatını kaybeden ve yaklaşık 1 buçuk yıldır Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ferdi Zeyrek, 5 Haziran gecesi evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Üç gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından, 9 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sularında yaşamını yitirdi.

Zeyrek’in vefatı, tutuklu bulunan CHP’li belediye başkanları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı çok sayıda tutuklu başkan, cezaevinden yayınladıkları mesajlarla Zeyrek’e veda etti.

İMAMOĞLU: CANIM TARİF EDEMEYECEĞİM KADAR ÇOK YANDI





Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mesajında, “Canım tarif edemeyeceğim kadar çok yandı. Çok ama çok üzgünüm. Çalışkan, dürüst, heyecanlı, başarılı, samimi, kendini Manisa’ya adadığını bildiğim, canımız, yol arkadaşımız, kardeşimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve Manisalı hemşerilerimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

TUTUKLU BAŞKANLAR: “FERDİ BAŞKAN’I UNUTMAYACAĞIZ”





Cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “Çok kıymetli bir Belediye Başkanımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz” derken, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise, “Tedavi sürecindeyken hayata gözlerini yuman kıymetli başkanımıza Allah’tan rahmet” ifadelerine yer verdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de açıklamasında, “Daha söyleyecek çok sözü, başarıyla yürüyecek çok yolu vardı Ferdi Başkanımızın. Çok üzgünüm... Sözün bittiği, erken bir kayıp daha...” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

“MANİSA’NIN EFESİ”





Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Zeyrek’in dürüstlüğü ve çalışkanlığına dikkat çekti:

“Hizmetiyle iz bırakan güzel insan, Manisa’nın Efesi ruhun şad, mekânın cennet olsun.”





Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Cenazene gelemeyecek olmak daha da yakıyor canımı güzel kardeşim” ifadelerini kullandı.









Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Emekleri ve hizmetleri daima saygıyla anılacaktır,” derken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yayınladıkları taziye mesajlarıyla Zeyrek’in kaybından duydukları üzüntüyü dile getirdi.







