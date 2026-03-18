Tutuklu Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi: Başkanımız aramıza dönecek

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Belediye Başkanı Ömer Günel'i Silivri’de ziyaret eden eşi Duygu Günel, İstanbul’dan döndükten sonra İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda kurulan adalet ve dayanışma çadırında Kuşadalılar ile bir araya geldi.



Duygu Günel’i adalet ve dayanışma çadırında sevgiyle karşılayan Kuşadalılar, geçmiş olsun dileklerini iletip, Başkan Ömer Günel’in en kısa zamanda aralarına döneceğine inandıklarını söyledi.

“ÖMER ‘BEN ÇİĞ YEMEDİM Kİ KARNIM AĞRISIN’ DERDİ”

Kuşadalılara Başkan Ömer Günel’in selamlarını getirdiğini belirten Duygu Günel, “Ömer’in morali çok iyi. Tüm onuruyla dimdik ayakta. Bana Kuşadası’na gittiğimde bol bol çocukları sevmemi söyledi. Ben de öyle yapıyorum. Ömer hep ‘ben çiğ yemedim ki karnım ağrısın derdi’ bu nedenle, yaşadığımız kötü günler en kısa sürede bitecek ve Ömer aramıza dönecek. Bu süreci hep beraber dayanışma içerisinde atlatacağız” diye konuştu.