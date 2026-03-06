Tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan'dan Bolu'ya mesaj: ‘Bu iktidar sahiplerinden korkmam da, pabuç da bırakmam’

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 95'incisi Bolu'da düzenlendi.

Sincan Cezevi'nde tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mitinge gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

"Değerli komşularım, Geçen Cumartesi sabahı saat altı otuz da yatağımdan kaldırılarak evimden gözaltına alındım. Suçum neymiş? 527 ihtiyaç sahibi Bolu'lu gence burs için kaynak bulmaya çalışmakmış. Evet, ben 527 gencimize burs buldum, bunun için kaynak bulmak için çok çalıştım. Hayırseverleri tek tek aradım.

"KİMSE BİZİ VE VAKFIMIZI PARASININ NEREYE HARCANDIĞI BELLİ OLMAYAN, KAMU KAYNAKLARI İLE BESLENEN VAKIFLAR İLE KARIŞTIRMASIN"

Tabii, sadece burs vermedik. Hastalarımıza yatak, engelli bireylerimize tekerlekli sandalye, aç olana yemek ve gıda desteği de sağladık. Bütün bunları da kurduğumuz Bolsev vakfı üzerinden gerçekleştirdik. Biz bu vakfı devlet olanakları ile bir yere getirmedik. Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmaktan başka bir şey yapmadık, o yüzden kimse bizi ve vakfımızı parasının nereye harcandığı belli olmayan, kamu kaynakları ile beslenen vakıflar ile karıştırmasın.

"SİZİ UTANDIRACAK, AİLEMİN BAŞINI ÖNE EĞECEK ÇİRKİN BİR İŞ YAPMADIM"

Değerli Bolulular ben sizin evladınız, kardeşiniz veya abinizim. Sizi utandıracak, ailemin başını öne eğecek çirkin bir iş yapmadım. Yüzlerce denetim geçirdim, süreçlerden alnım ak bir şekilde ayrıldım. Sizin güveninize layık oldum, bir kuruş paranızı israf etmedim.

"VAKIF KURMAKTAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİLİM"

Zaten şuanda kendisine veya yakınlarına menfaat sağlamakla değil, öğrenciye burs vermekle, yoksula yardım etmekle suçlanıyorum. Gözlerini para hırsı bürümüş, tekel olarak her yere şube açarak küçük esnafı batırmak, enflasyonu azdırmaktan başka bir işe yaramayan üç harfli marketlerin şikayeti üzerine cezaevindeyim. Öğrenci kardeşlerime, engelli yurttaşlarıma, yatağa aç giren kardeşlerime yardım için kaynak bulmaya çalışmaktan, bunun için vakıf kurmaktan dolayı pişman değilim. Yine olsa, yine yaparım.

"BU İKTİDAR SAHİPLERİNDEN KORKMAM DA, PABUÇ DA BIRAKMAM"

En Tutukluluk dolayısıyla tek üzüntüm, öğrencilere burçların yatırılmamasından dolayıdır. Yoksa ben sizin evladınız, kör oğlunun torunu olarak bu iktidar sahiplerinden korkmam da, pabuç da bırakmam.

"ÇOK YAKINDA ARANIZA DÖNECEĞİM"

Bolu'yu ve sizleri şimdiden özledim. Çok yakında aranıza döneceğim. Bolu için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim. Bana sahip çıkan partime ve sayın Genel başkanım Özgür Özel'e huzurlarınızı da şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

MERAL ÖZCAN: TANJU, SENİNLE GURUR DUYUYORUM

Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan'da yaptığı konuşmada, "Bizleri Ankara'dan, Sincan Cezaevi'nin koğuşundan izleyen eşime seslenmek istiyorum: Tanju, seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyoruz" dedi.