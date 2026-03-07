Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in babası konuştu: 'Oğlum onurlu bir çocuktur'

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in babası Mehmet Güney, yıllarca Beyoğlu Belediyesi’nde şoförlük yaptığını, üç çocuğunu böyle büyüttüğünü söyledi.

Güney, "Allah’a şükür çalıştık, çabaladık. Tek başıma çocuklarımı büyüttüm. Ama onlar benden de çalışkandı" ifadesini kullandı.

Oğlunun eğitim hayatının başarılarla geçtiğini belirten Güney, "İnan küçük yaşlardan itibaren çok hırslıydı. İlkokulu birincilikle bitirdi, ortaokulda da hep başarılıydı. Kabataş Lisesi’ne gitti. Orayı da birincilikle bitirdi. Üniversite sınavında Bursa’yı kazandı, orada da birinci oldu. İnan çok çalışkandı, derslerinden neredeyse hiç başını kaldırmazdı" diye konuştu.

"O KADAR ÇALIŞKAN VE BİLGİLİ Kİ..."

Yaklaşık 30 yıldır AK Parti yönetiminde olan Beyoğlu’nda seçimleri 10 bin oy farkla oğlunun kazandığını hatırlatan Güney, "İnan bütün gücüyle çalıştı. Bugün Beyoğlu’nu, Kasımpaşa’yı İnan’dan başka kimse alamazdı. O kadar çalışkan ve bilgili ki… Kiminle nasıl konuşacağını, nasıl bir yol haritası çizeceğini iyi bilir" ifadelerini kullandı.

Seçimlerden önce oğluyla yaptığı bir sohbeti de aktaran Güney, "Bana 'Ben beş yıl Beyoğlu ilçe başkanlığı yaptım, meclis üyeliği yaptım. Bu seçimi ben mi alamayacağım? Yüzde 50 ile kazanacağım' dedi. Biz de ‘Allah yardımcın olsun’ dedik" diye konuştu.

"OĞLUMA HER KONUDA GÜVENİYORUM"

Oğlunun neden tutuklandığını hala bilmeden cezaevinde olduğunu kaydeden baba Mehmet Güney, yaşadığı özlemi şu sözlerle dile getirdi:

"İnan onurlu bir çocuktur. Kimseye kötülük yapmadı, kötülük nedir bilmez. Hep iyilik yaptı. Oğluma her konuda güveniyorum. Çocuklarımın hepsine güvenirim ama İnan bambaşka. İnsanların sevgisini kazanır, bizi mahcup etmez. Cenab-ı Allah oğlumun yardımcısı olsun. Bu insanları bıraksınlar. İnan’ın hizmeti yarıda kaldı, bu da onu çok üzüyor."