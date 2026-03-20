Tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in annesi: ‘Benim oğlum işçilerin hakkını savunuyor’

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan Sırma Halı işçilerinin direnişinde yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek 16 Mart'ta gözaltına alınan ve ardından tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen açıklamalarda bulundu.

Ayşe Türkmen, oğlu Mehmet Türkmen'in yanlış yapmadığını vurgulayarak, "Benim Mehmet'im hiç haram yemedi, yemez. Hiç kul hakkı yemedi, yemez" dedi.

Oğlunun, işçilerin hakları için mücadele verdiğini dile getiren anne Türkmen, şöyle konuştu:

"Benim oğlum insan yolunda gidiyor. Benim oğlum insan hakkını savunuyor. Benim oğlum için kim yanlış yaparsa Rabb'ime havale ederim. Ben nelerle büyüttüm Mehmet'imi? Mehmet'im helal yedi, helal büyüdü. Benim Mehmet'im hiç doğruluktan şaşmadı. Benim oğlum işçilerin hakkını savunuyor. Sen oğlumu niye hapise attırıyorsun? Sen hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Senin Allah'ın yok mu benim oğlumu hapise attırıyorsun? Benim oğlumdan ne istiyorsunuz zenginler? Güle güle yiyin servetinizi ama oğluma da karışmayın. İkide bir oğlumu içeri attırmayın. Ana yüreğini yakmayın. Oğlum hep fakirin, fukaranın arkasındadır. Ben oğlumu Allah'a emanet ettim."

Anne Türkmen, işçilere de seslenerek, "İşçiler size söyleyeyim, sizin de ananızım. Benim oğlum sizin için hapiste. Benim oğlum sizin için çoluğunu çocuğunu bayram günü bırakmış. Davanızda durun" ifadelerini kullandı.