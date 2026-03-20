Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan bayram mesajı

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı paylaştı.
''EN BÜYÜK TESELLİM DUALARIMIZIN ORTAK OLMASIDIR''
Özcan, şunları kaydetti:
"İlk kez Bolu’dan ve sizlerden ayrı bir bayram sabahına uyanıyorum. Sincan F Tipi Cezaevi’nde, tek kişilik bir koğuşta. Ama bilin ki; mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönlüm her zamanki gibi sizlerle, Bolu’yla birlikte. Bu bayram; sevdiklerimizden ayrı olmanın hüznünü, bir arada olmanın kıymetini daha derinden hissettiriyor. Ailemden, sizlerden ve güzel şehrimizden uzak geçirdiğim bu ilk bayramda, en büyük tesellim; kalplerimizin bir, dualarımızın ortak olmasıdır. İnanıyorum ki; adaletin, hakkaniyetin ve vicdanın en güçlü şekilde hissedildiği günler çok yakında... Yeniden bir araya geldiğimiz, aynı sofrada, aynı tebessümde buluştuğumuz bayramlara kavuşacağız. Bu duygularla; başta Bolulu hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun.
Sağlıcakla kalınız. Hepinizi çok seviyorum."
İlk kez Bolu’dan ve sizlerden ayrı bir bayram sabahına uyanıyorum.— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) March 20, 2026
