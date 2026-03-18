Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Çanakkale geçilmez. Millet iradesi yenilmez'

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"111 yıl önce tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi bana bir gerçeği öğretti: Bu milletin iradesine zincir vurulamaz! Tarih boyunca böyleydi, bugün de böyledir. Ben biliyorum ki; milletin iradesini esir almaya kalkan kim olursa olsun, karşısında yine bu aziz milleti bulacaktır. Her karanlığın sonunda bir Çanakkale ruhu doğar. Her baskının ardından bu millet yeniden ayağa kalkar. Çünkü bu ülkenin insanları; umudu da bilir, direnmeyi de bilir, yeniden ayağa kalkmayı da bilir. Ve bu irade asla teslim olmaz.

O nedenle güzel günlere olan inancım tamdır. Çanakkale’de bağımsızlık uğruna mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. İnanıyorum ki bu ülkenin güzel günleri, tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi, milletin cesareti ve kararlılığıyla yeniden yazılmaya devam edecektir. Çanakkale geçilmez. Millet iradesi yenilmez."