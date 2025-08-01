Tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce’nin annesi Cumhuriyet’e konuştu: 'Adalet bunun neresinde?'

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İBB’ye yönelik yürütülen 19 Mart Operasyonları kapsamında 23 Mart 2025 tarihinde tutuklandı. Gökce’nin annesi Şeyma Gökce, yaşanan süreci ve hukuksuzlukları Cumhuriyet’e anlattı. Eşinin Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev almış bir asker ve devlet adamı olduğunu belirten Şeyma Gökce, “Yıllarca evin babasını bekledik, şimdi de oğlumuzu bekliyoruz. Keşke sebepleri aynı olsaydı” dedi.

Kalp rahatsızlığı olan Şeyma Gökce, “Ben kızım ve damadım ile İzmir’de yaşıyorum. Çocuklar benden haberi öğlene kadar saklamışlar. Dünya başımıza yıkıldı” ifadelerini kullandı.

Gökce, “Artık haberleri açmıyorum, dayanamıyorum. Ailesi, kardeşleri nasıl mutlu olabilir? Her gün üzülüyoruz. Oğlumu görebilmek için İzmir’e dönmeyi istemiyorum. İnsana nasıl böyle bir şey yaşatıyorlar?” diyerek tepki gösterdi.

“Ben de bir anneyim, kalbim dayanmıyor. Ben bunları kabullenemiyorum” diyen anne Gökce, “Dört ay geçiyor ancak biz ne olacağını bilmiyoruz. Bu süreçte rutin giden tansiyonum yükselmeye başladı. Doktorlar bile teselli etmeye çalışıyor” dedi.

Tutuklanan İPA Başkanı Gökce, nişanlısı ile Silivri Cezaevi’nde evlenmek zorunda kaldı. Aile ve CHP Genel Başkanı Özel ise, nikaha katılım iznini son anda alabildi. Nikâha ağlayarak ve üzülerek katıldıklarını belirten aile, nikâh sürecinde de çok zorluk çektiklerini söyledi. Ayrıca aile nikâhta çekilen fotoğrafların aylar geçmesine rağmen verilmediğini belirtti ve isyan etti.

‘PKK’LİLER SOKAKTA’

Gökce, ‘Bu sürecin adaletli olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusuna ise, “Ben adalet diye bir şey görmüyorum. Suçlular, PKK’lılar, dolandırıcılar sokakta geziyor ama bürokratlar içeri giriyor. Adalet bunun neresinde? Adalet benim yan komşumun adı kaldı. Şimdilik hiç adalet yok” dedi. Gökce, eski adaletli ve güzel günlere dönmek istediğini dile getirdi.