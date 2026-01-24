Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe'den savcılığa 'iddianame' sorusu!

Haziran ayından beri tutuklu bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşım ile "8 aydır iddianame neden yazılmıyor? " diye sordu.

Tutuklu CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yapay zeka aracılığıyla seslendirilen paylaşımında, "Henüz nasır tutmamış vicdanlara sesleniyorum: Ortada hiçbir suç unsuru bulunmamasına rağmen ben neden tutukluyum? Kıymetli Gaziosmanpaşalı komşularım, sizce 8 aydır iddianame neden yazılmıyor? " diye isyan etti.

"NASIR TUTMAMIŞ VİCDANLARA SESLENİYORUM"

Bahçetepe açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Gaziosmanpaşalı komşularım, tarafıma isnat edilen suçun işlendiği iddia edilen tarih ve saatlerde başka bir yerde bulunduğum açıkça ortaya konulmuş olmasına rağmen ben neden tutukluyum? Üstelik başka bir yerde olduğum tanık beyanları, fotoğraflar ve canlı yayın kayıtlarıyla ispatlanmışken ben neden tutukluyum? 'Biz Hakan Bahçetepe’ye para vermedik. Asla böyle bir şey olmadı. İftira sahibi şahsın bize ticari husumet güdüyor.' şeklinde beyanlarda bulunan kişiler serbest bırakılmışken ben neden tutukluyum? Henüz nasır tutmamış vicdanlara sesleniyorum: Ortada hiçbir suç unsuru bulunmamasına rağmen ben neden tutukluyum? Kıymetli Gaziosmanpaşalı komşularım, sizce 8 aydır iddianame neden yazılmıyor?"