Tutuklu gençler için 30 Mayıs’ta Silivri’ye çağrı: ‘Çocuklarımız için adalet istiyoruz’

Anne-Baba Dayanışma Ağı, 19 Mart operasyonu sonrasında başlayan eylemler nedeniyle iki ayı aşkın süredir tutuklu bulunan çocuklarının, gençlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi. Gösteri ve protesto hakkının anayasal bir hak olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Kendine bir gelecek yaratmaya çalışan çocuklarımız haftalardır parmaklıklar arkasında. Çocuklarımız için, ülkemiz için adalet istiyoruz. Herkesi 30 Mayıs’ta Silivri’ye çocuklarımızın özgürlüğü için çocuklarımızın sesine ses olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

66 GÜNDÜR TUTUKLULAR

Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şubenin toplantı salonunda gerçekleştirilen açıklamaya çocukları cezaevinde bulunan Emine Çepniler, Fatma Şahin, Tülay Yıldız, Candan Doğan ve kızı tahliye edilmiş olan ancak yargılaması süren Avni Gündoğan katıldı. Açıklamada konuşan Candan Doğan, çocuklarının anayasal ve demokratik haklarını kullandıkları için 66 gündür tutuklu olduğunu söyledi. Açık lise öğrencisi olan, üniversiteye hazırlanan, üniversite öğrencisi olan, çalışarak kendine bir gelecek yaratmaya çalışan çocuklarının haftalardır parmaklıklar arkasında olduğunu hatırlatan Doğan “Biz anne babalar olarak haftalardır her günümüz çocuklarımızdan gelecek telefonu, görüş günlerini bekleyerek geçiyor. Çocuklarımızın her günü serbest kalacakları, bize, ailelerine, arkadaşlarına, sevdiklerine kavuşacakları günü bekleyerek geçiyor. Çocuklarımız için, ülkemiz için adalet istiyoruz” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ”

İstanbul’da ülkenin her yerindeki tüm çocuklar için özgürlük istediklerini dile getiren Candan “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın tutuklanmadığı, adli kontrol şartı, ev hapsi verilmediği, mahkeme salonlarında yargılanmadığı bir ülke istiyoruz. Çocuklarımızla onur ve gurur duyuyoruz. Çocuklarımız içeride bir bayram, Anneler Günü ve Gençlik Bayramı geçirdi. Önümüzde yeni bir bayram var. Çocuklarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” ifadelerini kullanarak herkesi 30 Mayıs’ta Silivri’ye çocuklarıının özgürlüğü için seslerine ses olmaya çağırdı.